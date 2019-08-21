Opr. Dr. Saçkan'dan reçetede duygulandıran talimat
Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan'ın reçeteye yazdığı talimat okuyanları duygulandırdı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın şehit anneleriyle ilgili, personele yönelik olarak yazdığı reçete herkesi ağlattı.
"Şehit anası başvurursa önce ellerini öpün"
Saçkan yazdığı reçetede şu ifadelere yer verdi:
Kıymetli arkadaşlarım, Afyonkarahisar’daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavi sürecinde dua alın. O hepimizin nasibidir.
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