Opr. Dr. Saçkan'dan reçetede duygulandıran talimat Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan'ın reçeteye yazdığı talimat okuyanları duygulandırdı.

Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın şehit anneleriyle ilgili, personele yönelik olarak yazdığı reçete herkesi ağlattı. "Şehit anası başvurursa önce ellerini öpün" Saçkan yazdığı reçetede şu ifadelere yer verdi: Kıymetli arkadaşlarım, Afyonkarahisar’daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavi sürecinde dua alın. O hepimizin nasibidir.



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