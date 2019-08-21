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Opr. Dr. Saçkan'dan reçetede duygulandıran talimat

Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan'ın reçeteye yazdığı talimat okuyanları duygulandırdı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
Opr. Dr. Saçkan'dan reçetede duygulandıran talimat

Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın şehit anneleriyle ilgili, personele yönelik olarak yazdığı reçete herkesi ağlattı.

"Şehit anası başvurursa önce ellerini öpün"

Saçkan yazdığı reçetede şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli arkadaşlarım, Afyonkarahisar’daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavi sürecinde dua alın. O hepimizin nasibidir.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
  1. Afyon
  2. Opr. Dr. Gökhan Saçkan

YORUM YAZ

  • Suat KılıçSuat Kılıç41 dk önce
    Bu haber çok yorum almalı.Bende o doktorun ellerinden öpüyorum. Bu ülkede böylesi güzel insanlara ihtiyaç var.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 45 dk önce
    İşte doktor! adam gibi doktor! elleri öpülesi doktor! maşallah sana ...
  • hamido hamido 50 dk önce
    Bu yazıyı yazan elde öpülür.
  • millet millet 54 dk önce
    Memleketimizde böyle tabiplerin de olmasına sevindim
  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 1 sa önce
    Allahim Sana sükürler olsun devletimize bu kocaman kalbi olan Doktorlar nasib etigini icin. Allahim bize daha cok böyle Doktorlar devletimize nasib Eder insallah Amin

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