OPPO'dan yeni nesil hibrit zoom teknolojisi

İSTANBUL (AA) - OPPO, tüm odak uzunluklarında keskin, kayıpsız bir görüntü kalitesi sunacak ve tüketicilerin mobil fotoğrafçılıkta farklı bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyacak yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPPO, kullanıcıların fotoğrafçılık deneyimlerine dayanarak 85mm ve 135mm orta odak uzunluklarında çekim deneyimini ve görüntü kalitesini iyileştirmeye odaklanıyor. 85mm ve 135mm odak uzunlukları, günlük hayatta kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.



Optimize edilmiş 85mm odak uzaklığı, nesnelerin kenarlarını keskinleştirmek için mükemmel bir iş çıkararak düşük ışıkta bile gerçek renklerde daha canlı görüntüler sağlıyor. 135mm odak uzaklığı ise, zenginleştirilmiş bir alan ve derinlik hissi yaratan ayrıntılar sunuyor.



Hibrit zoom teknolojisi kullanıcıların fotoğraf kompozisyonları oluştururken hayal gücünü artırıyor. Manzarayı aşırı ayrıntıyla görüntüleyerek, mükemmel orta odak uzaklığı performansı, optik yakınlaştırma deneyimine keskinlik ve esneklik getiriyor.



En yeni hibrit zoom sistemi, yaklaşık 32 milyon piksel maksimum çıktıya sahip 16:11 genişliğinde ve büyük bir görüntüleme sensörü kullanıyor. Dördü bir arada piksel gruplama teknolojisini destekleyen sistem hem yakın hem de uzak mesafelerde geniş açılı görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesi için daha fazla genişleme potansiyeli sağlıyor.



5x hibrit zoom teknolojisi ile başlayan OPPO'nun üzerinde çalıştığı yeni nesil hibrit zoom teknolojisi, şirketin görüntü alanındaki gücüne dayanıyor. Fotoğrafçılığın geleceğini tanımlayan OPPO, kamera teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam edecek ve tüketiciler için son teknolojiyi içeren daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi yaratacak.