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Ekonomi Oppo'dan flaş Türkiye'ye yatırım açıklaması!
Ekonomi

Oppo'dan flaş Türkiye'ye yatırım açıklaması!

Türkiye pazarında 2018 yılından itibaren yer alan teknoloji devi Oppo, yatırım planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:46:00 -
Oppo'dan flaş Türkiye'ye yatırım açıklaması!

Çinli akıllı telefon markası Oppo’dan Türkiye’de yatırım planlarıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Türkiye’de üretim kararı aldığını duyurduğu Oppo’dan yapılan açıklamada, “Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır” denildi.

Bakanlıklara olumlu destekleri için teşekkürler

Açıklamada, Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili şu değerlendirmesine de yer verildi: "Oppo, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

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