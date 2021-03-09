oppo Türkiye’de test üretimine başladı

Tuzla’da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika, Çin menşeli cep telefonu markası OPPO tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen OPPO’nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibarıyla başlandı. Fabrikada yaklaşık 3 ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu. Deneme üretimi aşamasında önemli sayıda yeni istihdam oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın kurulum çalışmaları ve test üretimlerini yerinde inceledi. Bakan Varank’a, OPPO Türkiye Üst Yöneticisi Weijian Zhou, Fabrika Üst Yöneticisi Lianbing Zhu ve OPPO Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Deniz Erkmen eşlik etti. Çalışanlarla sohbet eden Varank, test üretiminden çıkan cep telefonlarını imzaladı. Bakan Varank, çok yakında “Made in Türkiye” ibareli, OPPO marka akıllı telefonların raflardaki yerini alacağını duyurdu. Test üretimine başlayan fabrikanın resmi açılış töreni için gün saydığını belirten Varank,”OPPO’nun Tuzla’daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye’de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor” dedi.