OPPO sanatın kapılarını aralıyor

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatının gücü ile farklı bir diyalog ortamı yaratmaya hazırlanan 212 Photography Istanbul, OPPO'nun sponsorluğunda kapılarını ziyaretçilerine açtı.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin yanı sıra OPPO'nun altın sponsor olduğu 212 Photography Istanbul, bugün ziyaretçilere kapılarını açtı.

8 Ekim'e kadar devam edecek organizasyon süresince OPPO telefonunu gösterenler sergilere ve etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek.

Sergiler, film gösterimleri, söyleşiler ve uluslararası bir yarışmanın yer aldığı 212 Photography Istanbul'da birbirinden farklı konularda katılımcıların dikkatini çekecek atölyeler de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, 212 Photography Istanbul'a Türkiye'de bu alandaki tek organizasyon olması nedeniyle sponsor olduklarını bildirdi.

Zhou, "OPPO olarak ürünlerimizde baş döndürücü tasarımı, yenilikçi mobil fotoğraf teknolojileri ile birleştiriyoruz. Akıllı telefonlarımızı geliştirirken görüntü teknolojilerinden asla ödün vermiyoruz. Dünyada ilk pop-up kamera, ilk motorlu döner kamera gibi teknolojilerimizle pek çok ilke imza attığımız mobil fotoğrafçılık alanında tüm hedefimiz dünyayı tamamen yeni bir bakış açısıyla görebilmek ve gösterebilmek. 212 Photography Istanbul, fotoğrafçılıktaki gerçek güzellikleri keşfetmeyi sağlayacağı için bizim için çok önemli. Bu organizasyonda altın sponsor olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.