Oppo Reno 4 4G ne kadar? Oppo Reno 4 4G Türkiye'ye gelecek mi?
Oppo Reno 4 4G ne kadar? Oppo Reno 4 4G Türkiye'ye gelecek mi? Oppo, ülkemizde büyük bir reklam yaptı. Ülkemizde de satışa sunulacak olan ve merakla beklenen orta segment OPPO Reno 4 4G bugün tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çeken Oppo'nun fiyatı ve ülkemize ne zaman geleceği merak konusu haline geldi. Detayları, özellikleri ve fiyatıyla Oppo Reno 4 4G...
Oppo Reno 4 4G ülkemizde de kısa süre içerisinde satışa sunulacak olan cihazlardan biri. Özellikleri ile segmentinin tüm sınırlarını zorlayan bu model ülkemizde kurlardan dolayı 4.500 TL – 5.000 TL seviyesinde satışa sunulacak gibi görünüyor.
OPPO Reno 4 4G Özellikleri
- 6.43 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Full HD+ 2.5D AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 720G 8nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.3GHz Kryo 465 A76 + 6 x 1.8GHz Kryo 465 A55 CPUs)
- Adreno 618 GPU
- 8GB LPDDR4x RAM
- 128GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi
- Android 10 / ColorOS 7.2 işletim sistemi
- 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens+ 2 Megapiksel derinlik sensörü +2 Megapiksel makro sensör
- 32 Megapiksel ana +2 Megapiksel derinlik sensörlü ön kamera
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C
- 30W VOOC Flash Charge 4.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya
- Galactic Blue ve Space Black renk seçenekleri
- Boyutlar: 160.3×73.9×7.7 mm
- Ağırlık: 165 gram