Oppo Reno 4 4G ne kadar? Oppo Reno 4 4G Türkiye'ye gelecek mi? Oppo, ülkemizde büyük bir reklam yaptı. Ülkemizde de satışa sunulacak olan ve merakla beklenen orta segment OPPO Reno 4 4G bugün tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çeken Oppo'nun fiyatı ve ülkemize ne zaman geleceği merak konusu haline geldi. Detayları, özellikleri ve fiyatıyla Oppo Reno 4 4G...