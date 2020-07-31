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Teknoloji

Oppo Reno 4 4G ne kadar? Oppo Reno 4 4G Türkiye'ye gelecek mi?

Oppo Reno 4 4G ne kadar? Oppo Reno 4 4G Türkiye'ye gelecek mi? Oppo, ülkemizde büyük bir reklam yaptı. Ülkemizde de satışa sunulacak olan ve merakla beklenen orta segment OPPO Reno 4 4G bugün tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çeken Oppo'nun fiyatı ve ülkemize ne zaman geleceği merak konusu haline geldi. Detayları, özellikleri ve fiyatıyla Oppo Reno 4 4G...

Yeniakit Publisher
2020-07-31 18:01:00 -
Oppo Reno 4 4G ne kadar? Oppo Reno 4 4G Türkiye'ye gelecek mi?

Oppo Reno 4 4G ülkemizde de kısa süre içerisinde satışa sunulacak olan cihazlardan biri. Özellikleri ile segmentinin tüm sınırlarını zorlayan bu model ülkemizde kurlardan dolayı 4.500 TL – 5.000 TL seviyesinde satışa sunulacak gibi görünüyor. 

OPPO Reno 4 4G Özellikleri

  • 6.43 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Full HD+ 2.5D AMOLED ekran
  • Sekiz çekirdekli Snapdragon 720G 8nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.3GHz Kryo 465 A76 + 6 x 1.8GHz Kryo 465 A55 CPUs)
  • Adreno 618 GPU
  • 8GB LPDDR4x RAM
  • 128GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi
  • Android 10 / ColorOS 7.2 işletim sistemi
  • 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens+ 2 Megapiksel derinlik sensörü +2 Megapiksel makro sensör
  • 32 Megapiksel ana +2 Megapiksel derinlik sensörlü ön kamera
  • Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
  • Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C
  • 30W VOOC Flash Charge 4.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh  kapasiteli batarya
  • Galactic Blue ve Space Black renk seçenekleri
  • Boyutlar: 160.3×73.9×7.7 mm
  • Ağırlık: 165 gram
 
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