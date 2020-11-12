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Ekonomi Oppo, Inno Day 2020'de 3 Konsept ürünü tanıtacak
Ekonomi

Oppo, Inno Day 2020'de 3 Konsept ürünü tanıtacak

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:31:52 -
Oppo, Inno Day 2020'de 3 Konsept ürünü tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Oppo, 17 Kasım Salı günü Geleceğe Adım Atın temasıyla Çin'de, tüm dünyanın online olarak takip edebileceği Inno Day 2020 etkinliğinde 3 yenilikçi konsept ürünün tanıtımını gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 2019 yılında düzenlenen Oppo Inno Day, şirketin, geleceğin teknolojilerinin olanaklarını keşfederken öngörülerini paylaştığı bir etkinlik olarak dikkati çekiyor.

Geçen yıl akıllı bağlantı fikrine odaklanan Oppo, bu yıl ikinci kez gerçekleştireceği etkinlikte deneyim interneti konusuna yoğunlaştı.

Oppo, akıllı bağlantının sadece temel olduğuna inanırken, deneyim internetinin gelecek olacağına inanıyor.

Hızlı şarj, 5G teknolojisi, görüntüleme ve yazılım optimizasyonu alanlarındaki dikkat çekici başarılarının yanı sıra akıllı saat, 5G teçhizatları (CPE) ve sanal gerçeklik gözlükleri de dahil olmak üzere birçok teknolojinin daha önce tanıtıldığı Inno Day 2020'de bu yıl daha da yenilikçi teknolojiler sergilenecek.

Oppo Kurucusu & Üst Yöneticisi (CEO) Tony Chen ile Oppo Başkan Yardımcısı & Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, şirketin önümüzdeki döneme yönelik teknoloji vizyonu ve iş felsefesiyle ilgili güncellemeleri paylaşmak ve üç konsept ürünü açıklamak için etkinliğe ev sahipliği yapacak.


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