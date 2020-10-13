Kısa bir süre içinde Amazon'da satışa sunulacak olan Oppo A15'in özellikleri belli oldu. Firmanın A serisine ekleyeceği son telefon olacak Oppo A15'in tanıtımı ise Amazon üzerinden gerçekleştirilecek. İşte Oppo A15'in özellikleri...

Açıklamalara göre, Oppo A15, 6,52 inçlik bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ekranın üst kısmında, bir kamera yuvası bulunacak. Arka kısmında ise 3 kamerali bir düzenek yer alacak.

Oppo A15, gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alacak. İşlemciye, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik edecek. Ancak bu depolama alanı arttırılabilecek.

Ekran çözünürlüğü 720 x 1600p olması beklenen Oppo A15 13 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ön kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel geniş açı sensörü barındıracak.

Ayrıca telefonda 4230 mAh batarya bulunacak. Telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.