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Gündem Operasyondaki Mehmetçik'ten Komando Marşı ile teröristlere gözdağı
Gündem

Operasyondaki Mehmetçik'ten Komando Marşı ile teröristlere gözdağı

Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştiren Mehmetçik, Komando Marşı ile teröristlere gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 23:28:00 -

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen “Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül” operasyonu sürerken, Mehmetçik Komando Marşı ile hainlere korku saldı.

Terör örgütü PKK'ya operasyon

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzincan’ın Kemah kırsalı Munzur Dağları’nda İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından müteşekkil operasyonel timden oluşan güvenlik güçleri, “Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül” operasyonunu icra ediyor.

Mehmetçik'ten Komando Marşı 

Erzincan Valisi Mehmet Makas, karlı dağlarda Mehmetçiğin Komando Marşı’nı okumasını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Makas paylaşımına, “Aslan parçaları, aziz milletimiz için 7/24 nöbette. Kemah kırsalında terör örgütü mensuplarını inlerinde imha etmek için aslan parçası timlerimiz ’Eren-3 Şehit J.Bnb.Yılmaz Tankül 21/06’ operasyonunda. Allah (CC) Mehmetçiğimizi korusun” notunu düştü.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’nca da sosyal medyada Mehmetçiğin el ele bir kare fotoğraf paylaşılarak, “El verir uzanırız mor siyah bulutlara” denildi.

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