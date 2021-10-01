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Gündem Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı HDP üyesi çıktı!
Gündem

Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı HDP üyesi çıktı!

Başta Diyarbakır olmak üzere 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda patlayıcı yapımında kullanıldığı tespit edilen materyallerle birlikte 12 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 14:46:00 -
Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı HDP üyesi çıktı!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Hakkari, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı. Ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Aralarında HDP İlçe teşkilatı üyesi var!

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Gözaltına alınan zanlılardan A.O.N'nin 2014 yılında HDP Bismil İlçe Teşkilatı üyesi olduğu öğrenildi.

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