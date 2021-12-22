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Dünya Operasyon yapılacak mı? O ülke duyurdu
Dünya

Operasyon yapılacak mı? O ülke duyurdu

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin kuzeydeki Afar ve Amhara bölgelerinden temizlenmesi sonrası Tigray bölgesine askeri operasyon düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 21:13:00 -
Operasyon yapılacak mı? O ülke duyurdu

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) kuzeydeki Afar ve Amhara bölgelerinden temizlenmesi sonrası Tigray bölgesine askeri operasyon düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Devlet Bakanı Büyükelçi Redwan Hussien, büyükelçilerle yaptığı toplantıda, TPLF'nin kalesi olan Tigray eyaletine tekrar girme niyeti taşımadıklarını söyledi.

"Hükümet, bu operasyonu tekrar Tigray'ın içine taşımakla ilgilenmiyor." diyen Hussien, bu durumun TPLF'nin diğer bölgelere saldırmaması şartına bağlı olacağını dile getirdi.

Hussien, ülkede ulusal diyalog çabalarının başladığına işaret ederek, hükümetin dikta etmek yerine bu inisiyatifin bir parçası olacağını belirtti.

Tigray haricindeki tüm kentlerin ele geçirildiğini kaydeden Hussien, barış için ikinci bir imkanın doğduğunu söyledi.

Etiyopya ordusu, dün ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden tüm isyancıları çıkardığını duyurmuştu.

Etiyopya hükümetinin 28 Haziran'da Tigray'dan çekilerek tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından isyancılar Amhara ve Afar eyaletlerine saldırmıştı.

Etiyopya ordusu, isyancıların başkente yaklaşması sonrası hava saldırısını artırarak TPLF'in işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almaya başlamıştı.

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