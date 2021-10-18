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Gündem Operasyon sinyali sonrası katil Esed'den teröristlere koruma kalkanı
Gündem

Operasyon sinyali sonrası katil Esed'den teröristlere koruma kalkanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası katil Esed rejiminin teröristleri korumak amacıyla Kuzey Halep'e çok sayıda asker ve teçhizat konuşlandırdığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 17:35:00 -
Operasyon sinyali sonrası katil Esed'den teröristlere koruma kalkanı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR), Suriye'deki kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre katil Esed rejimi, Türkiye'nin harekat sinyallerinin ardından Kuzey Halep'e çok sayıda asker ve teçhizat konuşlandırıyor. Türk obüsleri terör yuvalarını döverken, terör örgütü YPG/PKK'da olası bir operasyonun yanı sıra, "Türkiye-Rusya anlaşması" endişesi hakim.

Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, Türkiye sınırında artan terör örgütü YPG/PKK saldırıları karşısında güvenli hat oluşturma politikasını genişletmek için, Suriye'nin kuzeyindeki hareketliliğini hızlandırdı.

Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye'nin Suriye'den kaynaklanan tehditleri yok etmekte kararlı olduğunu söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Esed rejimi Kuzey Halep'e çok sayıda asker ve teçhizat konuşlandırıyor. İran haber ajansı Mehr tarafından da aktarılan habere göre kaynaklar, rejim güçlerinin, Türk ordusunun kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de askeri bir harekatı sinyallerinin ardından T-90 tankları ve toplarının yanı sıra, çok sayıda askeri teçhizatı Kuzey Halep'e konuşlandırdı.

İnsan Hakları Gözlemevi kaynakları bugün erken saatlerde, Suriye'deki Türk kuvvetlerine 'hazırlıklarını en üst düzeyde çıkarma' emri verildiğini ileri sürdü.

Türk topçuları terör yuvalarını vuruyor

Suriye Milli Ordusu'nun, TSK desteğinde Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü DSG/YPG'e yönelik harekat hazırlığı sürerken Rus destekli Suriye rejim ordusunun başta İdlib olmak üzere Suriye'nin batısındaki muhalif grupların denetiminde olan bölgelere saldırılarını arttırdı.

Kaynaklara göre Türk obüsleri, bugün erken saatlerde bazı terör noktarını hedef aldı.

Rejimin haber ajansı SNA'nın Askeri Uzmanı Ahmed Hamadeh, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Suriye'de yeni bir harekatının yakın olduğunu söyledi.

YPG'yi korku sardı: Türkiye ve Rusya anlaşabilir

Öte yandan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin 'sözde' sözcüsü Nuri Mehmud, Türkiye ile Rusya arasında olası bir anlaşmadan endişe duyduklarını söyledi.

star.com.tr

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