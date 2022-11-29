Operasyon sinyali sonrası HDP'den Türkiye'ye küstah suçlama

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olası kara harekatını değerlendiren Sancar, akılalmaz ithamlarda bulundu.

"Bu operasyonların altında yatan anlayış Kürt karşıtlığı ve düşmanlığıdır" diyen Sancar, "Bütün bu kirli oyunlar mevcut iktidarı sürdürmek, iktidarın kurmakta olduğu rejimi yerleştirmek içindir" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'nın açıkladığı yeni programı "gerçek ve güçlü demokrasi için zayıf" ifadeleriyle eleştiren Sancar, "Bir tür tamir programı ortaya koyuyor bu öneri" dedi.

İşte Mithat Sancar'ın açıklamalarında satır başları:

"Kara operasyonunun amacı iktidarlarını sürdürmek"

"Bugün Kuzey Doğu Suriye'ye yönelik bir kara operasyonu gündemde tutuluyor. İcazet arayışları var bu iktidarın büyük güçlerden. Çeşitli pazarlıklar yapılıyor. Amaç bir yandan Kürtlere ve kazanımlarına saldırmak, diğer yandan ülke içinde siyaseti ve seçim sürecini kendi lehlerine dizayn etmektir. Eğer bir kara operasyonu başlatırlarsa kiminle yapacaklar, müttefikleri kim? ÖSO çeteleri. Kim bunlar? Suriye'de yıllardır insanlık suçu işlediklerini uluslararası kuruluşların ve çıplak gözle gözlem yapanların dile getirdiği bir gerçek. Bunlarla işbirliğinin Suriye halklarına ve Türkiye halklarına hangi faturaları çıkaracağını öngörmek bu kadar zor mu? Ne için bütün bu kirli oyunlar? Bütün bu kirli oyunlar mevcut iktidarı sürdürmek, iktidarın kurmakta olduğu rejimi yerleştirmek içindir."

"Operasyonun altında yatan anlayış Kürt düşmanlığı"

"Bugün Kuzey Doğu Suriye'ye yönelik başlatılan operasyonların iki temel hedefi var. Bunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Stratejik hedef Kürtleri statüsüz bırakmak ve Kürtlerin kazanımlarını yok etmek üzerine kuruludur. Bu iktidar da kendisinden önce gelen iktidarların yaptığı devlet zihniyetini, Kürtlere karşı klasik devlet aklını sürdürüyor. Kürtler nerede bir kazanım elde etse bunu kendilerine karşı bir beka sorunu olarak topluma yansıtmaya ve kabul ettirmeye çalışıyorlar. O nedenle bu operasyonların altında yatan anlayış Kürt karşıtlığı ve düşmanlığıdır."

"6'lı Masa'nın önerisi zayıf"

"Altılı Masa dün bir anayasa değişikliği taslağı önerisi sundu. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemini lağvetmeye, parlamenter sistemi yeniden yürürlüğe koymaya yönelik bir öneri bu. İçinde elbette pek çok olumlu madde var. Biz de orada öngörülen yargı bağımsızlığını ve Meclis'in güçlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ancak toplamına baktığımızda bu önerinin gerçek ve güçlü bir demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Bir tür tamir programı ortaya koyuyor bu öneri. Neyin tamiratı? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girdikten sonra yaşanan tahribatların onarılması. Hedef bu."