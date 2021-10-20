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Gündem

Operasyon öncesi Türkiye'ye karşı hain plan! Kimse oralı değil...

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik yapmayı planladığı operasyon öncesi bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. PKK'lı terörsitler, bölgedeki İran ve Irak destekli militanlar ile birlikte Suriye'ye geçiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:15:00 -
Operasyon öncesi Türkiye'ye karşı hain plan! Kimse oralı değil...

Terör örgütü PKK, Irak'ta işgal ettiği sınır ilçesi Sincar’dan Suriye’ye militan, silah ve cephane sevk ediyor. Sivil araçlarla ve 25-30 kişilik gruplar hâlinde sınırı geçen Haşdi Şabi ve PKK militanlarının sayısı 1500’ü aştı.

Türkiye’nin Suriye’de artan terör faaliyetleri sonrası yaptığı operasyon açıklaması terör örgütü PKK ile Haşdi Şabi cephesini hareketlendirdi. Irak ve Suriye’de ittifak hâlinde olan iki örgüt, Irak’ın PKK işgali altındaki sınır ilçesi Sincar’dan Suriye’ye militan, silah ve cephane sevkiyatı başlattı. 25-30 kişilik gruplar halinde sınırı geçen Haşdi Şabi ve PKK militanlarının sayısı 1500’ü aştı.

Irak güvenlik kaynakları, Sincar’da toplanan PKK ve Haşdi Şabi militanları sivil pikap ve minibüslerle Baaç bölgesine geçtiğini aktardı. Baaç’ta toplanan teröristler daha sonra Mezruka, Mücemmaat Cüreyfi güzergâhlarından sınıra taşınıyor. Irak Türkmen Cephesi eski Telafer Temsilcisi Hazım Devlet, PKK ve Haşdi Şabi militanlarının gerek Irak içerisinden Suriye sınırına taşınması gerekse Suriye’ye geçişte bir çok Peşmerge ve Ulusal Ordu kontrol noktasından geçtiğini ve hiçbir engelle karşılaşmadığına dikkat çekti.

Irak ordusunun bölgeden sorumlu ismi General Aldulcabbar Tai, bölgede kaçak geçişlerin denetlemediğini, Irak-Suriye hattı boyunca güvenliğin sağlanması amacı ile emniyet koridoru oluşturmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Tel Rıfat’a gidiyorlar

Irak-Baaç sınırında Tel Haşe geçiş noktasını kullanan teröristler Suriye’nin Tel Şehir Huveybira, Şeddadi güzergâhından Tel Rifat bölgesine ulaştırılıyor. İran destekli militanlar bu noktada ayrılarak Nübbül ve Zehra kasabalarına götürülüyor. Iraklı güvenlik yetkilisi, Sincar’dan Tel Rifat’a giden konvoylarla çok sayıda ağır silah ve füzelerinde taşındığını aktardı.

Sincar’dan Suriye’ye destek amaçlı başlatılan sevkiyat, Haşdi Şabi milis yapılanmasının başındaki isim olan Abdulaziz ebu Fedek’in geçtiğimiz günlerde bölgeye gerçekleştirdiği gizli ziyaretin hemen ardından başladı. Ebu Fedek, Sincar’da PKK elebaşıları ve Ezidi temsilcilerle görüştü. Suriye’de Türk ordusuna karşı savaşmaya giden Şii militanlar, Ambar’da bulunan karargâhtan bölgeye getirilirken PKK mensupları ise Kandil’den gelen teröristlerden oluşuyor. Bu isimler arasında az sayıda Ezidi PKK mensubunun da olduğu gelen bilgiler arasında.

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Yorumlar

ata

n hoş... toplu imha kolay ve zevkli.... toptan temizlik kısacası.
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Efe

Sihalarla vurun o zaman ne bekliyoruz?
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