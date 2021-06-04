Operasyon artık an meselesi! Uzman isim açıkladı: Emir verildiği an saatler içinde temizleriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mahmur meselesini de en az Kandil kadar artık önemsiyoruz. BM temizlemezse biz temizleriz" sözleriyle verdiği operasyon sinyaliyle Türkiye'nin teröristleri ortadan kaldırmadaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Irak ve Suriye'de evleri basarak eli silah tutan herkesin kaçırılarak götürüldüğü Mahmur'un terörün kuluçka yuvası haline gelmesinin temelleri 1994 yılında atıldı. Süreci anlatan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mahmur'a operasyon gerçekleştirmenin tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, "Çukurca ve Uludere'den 94'te 1000 civarı insanı kaçırdılar.ABD tezgahı kurdu, Mahmur proje olarak hazırlandı. 98'de BM burayı tanıdı, mülteci kampı olarak ödenek ayırdı" dedi. Türk yetkililer, mücadelenin terörle olduğunun altını çizerek bu mücadelede terör örgütlerinin yanında kimin durduğunun önemi olmadığını ifade ediyor.

Bu beka meselesi

Türkiye'nin Mahmur'a operasyon gerçekleştirmesinin "bir tercih değil, zorunluluk" olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Eğer terörle mücadelede "bu yaz bu iş bitmiştir" demek istiyorsak ki hedef o, Sincar- Kandil- Mahmur üçgeninde büyük bir harekat yapmalıyız" diye konuştu. Mahmur'un terör yuvası olduğunun dünya tarafından bilindiğini kaydeden Başbuğ, "Uluslararası basın organlarında "Mahmur'da teröristler eğitim alıyor" diye haberler yer aldı. Bunların hepsi birer delil aslında. Bu beka meselesi" değerlendirmesinde bulundu.

1994 yılında kurulan ABD tezgahı

Mahmur'un Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödenek ayrılan bir yer olduğuna değinen Başbuğ, şunları söyledi:

"Mahmur proje olarak hazırlandı. 94'te Çukurca ve Uludere'de köylüler ABD'nin akıl vermesiyle terör örgütü tarafından sınır ötesine kaçırıldı. Yapılan iş 'Can güvenliği yok. Türkiye'ye bağlılık hissetmedikleri için Irak'a kaçtılar' diye maskelendi Esasen öyle bir şey yok. Sınır köyleri sürekli saldırı altında olduğu için bazı köyleri boşaltmıştık. 1000 civarı insanı kaçırdılar.

ABD tezgahı şöyle kurdu: Bu insanları buraya göç ettiririz, proje bir belde oluştururuz, BM hamiliğini de alıp Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıştırırız. 98'de BM burayı tanıdı, mülteci kampı olarak ödenek ayırdı. Türkiye 'burası mülteci kampı değil, terör yuvası' diyerek uluslararası hukuka başvurdu. Bunun üzerine o yıllarda BM kamp boşaltıldı diye fotoğraflar paylaştı ama yalandı. Orası boşaltılmadı, genişletilerek terör örgütüne eğitim kampına dönüştürüldü. O dönem kaçırılan insanların akıbeti belli değil. Bu kılıfla başladı, sonra Mahmur bir kuluçka yuvasına dönüştürüldü."

Emir verilsin yeter

Coğrafi şartlar göz önünde bulundurulduğunda Mahmur'un operasyon yapma zorluğu açısından Sincar ve Kandil'le kıyaslanamayacağını anlatan Başbuğ, "Sincar bölgedeki en dağlık bölge, Kandil kendine has bir coğrafya. Mahmur BM statüsüne sokmak için köy ilk kurulduğunda kolay bir arazi seçildi. Mehmetçik için o arazi engel teşkil etmez. Sincar Operasyonunda Mahmur'a çok yaklaştık. Emir verildiği takdirde saatler içinde bölge tamamen temizlenir" ifadelerini kullandı.

Sabah