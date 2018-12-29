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Operasyon an meselesi! Gece yarısı dev sevkiyat

Son dönemde baş döndüren hareketliliğin yaşandığı Türkiye-Suriye sınırından yeni haberler gelmeye devam ediyor. Gözler Münbiç’e çevrilmişken Hatay’dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya çok sayıda tank gönderildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 08:15
Operasyon an meselesi! Gece yarısı dev sevkiyat

TIR'ların üzerindeki 50’den fazla tank, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi. 
PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Münbiç’e yönelik düzenlenmesi muhtemel operasyon için sevkıyatlar devam ediyor.

Türkiye'nin bir çok bölgesinden terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Münbiç kenti kırsalı ile Çobanbey, Elbeyli ve Carablus’a zırhlı araç ve askeri personel sevkıyatı yapılırken sabaha karşı ise Şanlıurfa’ya dev bir tank sevkıyatı yapıldı. 

 

Hatay'dan yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa’ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği TIR'lar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi.

Şanlıurfa’ya ulaşan TIR'ların üzerinde 50'den fazla tank olduğu ve Fırat'ın doğusundaki sınır bölgesinde kullanılacağı öğrenildi. 

KAYNAK: İHA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 08:15
  1. Gaziantep
  2. Türkiye
  3. Şanlıurfa
  4. Hatay
  5. suriye
  6. münbiç
  7. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz53 dk önce
    Bu sevkiyat ile suriye ve iragin alınması gerekir

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