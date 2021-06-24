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Gündem Opera sanatçısına ırkçı muamele! Güney Afrika'dan Fransa'ya tepki geldi
Gündem

Opera sanatçısına ırkçı muamele! Güney Afrika'dan Fransa'ya tepki geldi

Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransız yetkililerce, dünyaca ünlü Güney Afrikalı opera sanatçısı Pretty Yende'ye yönelik gerçekleştirilen, sözlü taciz ve psikolojik şiddet temelli ırkçı muameleye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 19:16:00 -
Opera sanatçısına ırkçı muamele! Güney Afrika'dan Fransa'ya tepki geldi

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından (DIRCO) yapılan açıklamada, dünyaca ünlü Güney Afrikalı opera sanatçısı Pretty Yende'nin, 21 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Uluslararası Havalimanı'nda, Fransız yetkililerden gördüğü muameleden endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın Paris Büyükelçiliği tarafından ilgili Fransız makamlarından, konuya ilişkin açıklama ve kapsamlı soruşturma talep edildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Güney Afrika'nın bu olaydan duyduğu memnuniyetsizliği iletmek üzere Fransa'nın Pretorya Büyükelçisi'nin, Bakanlığa çağrılacağı vurgulandı.

Fransız yetkililerden Güney Afrikalı Yende'ye ırkçı muamele

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Yende, pazartesi günü başkent Paris'teki Charles De Gaulle Uluslararası Havalimanı'nda, Fransız yetkililer tarafından, oturma izninin geçersiz olduğu iddiasıyla üç saatlik sorguya alınmıştı.

Yende, konuya ilişkin resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, gerekli her türlü belgeye ve İtalyan makamlarınca kendisine verilmiş ikamet iznine sahip olmasına rağmen, Fransız yetkililer tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındığını aktardı.

Fransız yetkililerin, kendisine karşı sözlü taciz, ırkçı söylem ve psikolojik şiddet uyguladığını belirten Yende, yetkililerin, cep telefonu da dahil olmak üzere tüm eşyalarını alıp kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

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