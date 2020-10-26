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Aktüel Opera Sahnesi'nde "Mozart Requiem" gecesi
Aktüel

Opera Sahnesi'nde "Mozart Requiem" gecesi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:52:14 -
Opera Sahnesi'nde "Mozart Requiem" gecesi

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB), klasik müziğin öncülerinden Mozart'ın en iyi eseri olarak bilinen "Mozart Requiem", Opera Sahnesi'nde iki piyanistin yer aldığı konser ile sanatseverlere sunuldu.

Giampaolo Vessella'nın koro şefliğini yaptığı temsilde, piyanistler Hande Uçar ve Yaman Dikener çift piyanolu konser verdi.

Sopranolar Sevil Erçak Turgut, Görkem Ezgi Yıldırım, Melis Balcı, mezzo soprano Ezgi Karakaya, Hatice Zeliha Kökçek, tenorlar Emrah Sözer, Mehmet Kavil, Ayhan Uştuk ile bas sanatçılar Vedat Dalgıran, Emin Özdemir, Yiğitcan Tatlıoğlu'ın eserler seslendirdiği konserde, sanatçılar klasik müzikseverlere keyifli bir Mozart gecesi yaşattı.


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