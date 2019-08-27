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Opera Anasanat Dalı yetenek sınavları için heyecanlı bekleyiş

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı yetenek sınavının ilk aşaması olan “Kulak Sınavı” gerçekleştirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:18
Opera Anasanat Dalı yetenek sınavları için heyecanlı bekleyiş

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı yetenek sınavının ilk aşaması olan “Kulak Sınavı” gerçekleştirildi.


İlk aşama olan “Kulak Sınavı” Opera Anasanat Dalı yetenek sınavı sonrasında öğrenci adayları, “Şan ve Genel Kültür Sınavları”na girerek ter dökecekler. Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dilara Aytekin, yetenek sınavlarına 60 kişinin başvurduğunu belirterek, "Konservatuvara girebilmeleri için önlerinde 3 aşama bulunuyor. İlk aşamada adayların yüzde 50’si eleniyor. Bu aşamanın ardından da adaylar, kulak ile şan ve genel kültür sınavlarına tabi tutuluyorlar. Bu aşamalarda başarı sağlayan öğrencilerimiz, bir yıl mesleki İtalyanca eğitimi, 4 yıl da lisans eğitimi alıyorlar. Bu 5 yılın sonunda da kendilerine yolları açık olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.


"Anadolu Üniversitesinin eğitim kalitesini biliyorum"


Konservatuvar öğrencisi olabilmek için yetenek sınavında ter döken Melda Barutçu, duyduğu heyecanı dile getirerek, “Anadolu Üniversitesinin eğitim kalitesi biliyorum ve bu durum da tercihimde etkili oldu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyuyorum ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı da opera anlamındaki gelişmişliği ile dikkat çekiyor. Bunların yanında kampüs ve fakülte ortamı da oldukça güzel. Şehri de gezme fırsatım oldu ve gayet güzel bir şehir” diye konuştu.


"Eskişehir öğrenci şehri"


Yetenek sınavlarına katılan bir diğer öğrenci Abdullah Can Şenkal ise, “Anadolu Üniversitesinin, eğitim ve hoca kalitesini buraya gelmeden önce duymuştum. Bundan dolayı da zaten Anadolu Üniversitesini tercih ettim. Müzik ile bağım önceden de bir şekilde vardı. Gitar çalıyordum ve şan eğitimi almak istiyordum. Ancak hocamın opera sanatçısı olması ve bu alana yönlendirmesi tercihimde etkili oldu” dedi.


"Kampüs ortamı çok güzel"


Konservatuvar öğrenci adaylarından Serap Erdoğan ise Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının kalitesinin farkında olduğunu için tercihini bu yönde kullandığını belirterek, “Anadolu Üniversitesinin eğitim kalitesinin yanında Eskişehir de öğrenciler için uygun bir şehir. Gelip gezme imkânı bulunca bunu daha iyi anladım. Özellikle de Anadolu Üniversitesinin kampüs ortamı çok güzel" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:18
  1. konser
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