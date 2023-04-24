OpenAI ChatGPT en büyük rekabeti Çin’den görecek: Servetine servet katacak! Maliyeti ise bir servet

Ortalığı kasıp kavuran ChatGPT'nin kullanıcılara sunduğu deneyimin arkasındaki maliyeti dudak uçuklatıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında halka açık sunulan ChatGPT, kısa bir süre içerisinde insanlar tarafından benimsendi.

ChatGPT halka açık olarak ilk kez sunulduğunda sorulan soruya cevap verirken oldukça fazla bekletiyordu. Ancak OpenAI firmasının ChatGPT üzerinde yapmış olduğu güncellemelerden sonra anlık olarak cevap verebilme özelliğine kavuştu.

Yapay zekâ teknolojilerinde ChatGPT uzun süredir en popüler araç durumunda. Google başta olmak üzere pek çok yazılım devi bu alanda rekabete dahil olmak için önemli yatırımlar yapıyor. Ne var ki asıl rakip çok daha uzaklarda.

ChatGPT’den daha iyisi var mı?

Nvidia’nın binlerce A100 hızlandırıcısı ile desteklenen ve aylık 20 milyon dolardan fazla maliyeti olan ChatGPT rekabette oldukça önde. Geliştirici OpenAI’ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft, Çin’deki tehlikeye dikkat çekiyor.

Üretken yapay zekâ konusunda Pekin Yapay Zekâ Akademisi öne çıkan en önemli kurum durumunda. Ambargo altında olsa da Çin yapay zekâ çalışmalarına çok önce başlamıştı ve krizden en az etkilenmek için devlet var gücüyle şirketleri destekliyor.

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Microsoft bu alanda rekabetin çok yoğun olduğunu düşünüyor. Sıfırdan teknoloji üretmek yerine mevcut teknolojiler üzerine inşa edildiği için rakipler arasındaki mesafe sadece aylar içerisinde kapanabiliyor. Bu bakımdan Çin kısa süre içerisinde üretken yapay zekâ teknolojilerinde önemli oyunculardan birisi haline gelebilir.

GÜNLÜK 700 BİN DOLAR HARCANIYOR

ChatGPT'nin yeteneği herkeste hayranlık bırakırken bu başarısının arkasındaki mali gücü merak ettiriyor. Yapılan analizlere göre ChatGPT'nin kullanıcılara verimli bir hizmet sunması için günlük 700 bin dolarlık bir harcamanın yapıldığı belirtiliyor. Diğer uygulamalardan farklı olarak sadece sohbet robotu olarak kullanılan ChatGPT'nin kendi alanında ve alanı dışında yer alan birçok uygulamadan daha fazla masraf çıkarttığı belitiliyor.

Yapılan analizler GPT-3 yapay zeka dil modeli üzerinden hesaplanmış. Bu analizin GPT-4 modeli ile yapılması durumunda fiyatın kat kat artacağı biliniyor.