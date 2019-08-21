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Open Arms gemisindeki göçmenler 5 AB ülkesine dağıtılacak

İspanya, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Portekiz, 19 gündür denizde bekleyen Open Arms gemisindeki göçmenleri almayı kabul etti

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:26
Open Arms gemisindeki göçmenler 5 AB ülkesine dağıtılacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi beş ülkenin, 19 gündür denizde bekleyen Open Arms gemisindeki düzensiz göçmenleri almayı kabul ettiği bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, İspanya, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Portekiz'in Open Arms'taki düzensiz göçmenleri alacağını belirtti.

Gemideki düzensiz göçmenlerin, bu ülkelere dağıtılmasının "birkaç günden uzun süreceğini" vurgulayan Ernst, AB Komisyonunun prosedürü hızlandırmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

- "Open Arms hadisesi"

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de üç farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke ise bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti. Bu sırada, 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının geçen çarşamba kötüleşmesi sebebiyle gemi "acil durum" çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü Lampedusa'ya çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Bu sırada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı bulunan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü.

Gemiden dün gece tahliye edilen 9 kişinin ardından kalanların sayısı önce 98, son olarak da denize atlayanların ardından 89 olmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:26
  1. AB
  2. AB Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst
  3. düzensiz göçmenler
  4. İtalya
  5. Open Arms

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