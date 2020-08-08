Opel Türkiye 2020’de performansıyla göz dolduruyor

İSTANBUL (AA) - Opel Türkiye, 2020 başından beri gösterdiği üstün performansıyla göz dolduruyor.

Opel Türkiye açıklamasına göre, ocak – temmuz döneminde elde ettiği toplam 17 bin 105 adetlik satış ile sene başında hedeflediği yüzde 5’lik pazar payına erişen Opel Türkiye, marka sırlamasında altıncı oldu.

Alman otomobil üreticisi, 2020 başında pazara sunduğu yeni Corsa ile başarılı bir yıl öngördüğünü açıklamıştı. Mart ayında piyasaya sunulan yeni Corsa, satışa sunulduğundan bu yana 4 bin 366 adet satış adedini yakaladı ve ilk yedi ayda segmentinin ikinci en çok satan modeli oldu.

Temmuz ayında Opel’in B-Suv segmentindeki oyuncusu Crossland X segmentte ikinciliği göğüslerken, Astra modeli ise segmentinde ilk beşteki yerini korudu.







- Opel cazip koşullarla sahip olma imkanı sunuyor





Sene başından bu yana başarısıyla pazarda büyük ivme yakalayan Opel, ocak-temmuz ayları baz alındığında, toplam binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 16 bin 8 adet satış ve yüzde 5,9 pazar payı ile beşinci sırada yer alırken, temmuz ayında binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 4 bin 233 adet satış ve yüzde 6,1’lik pazar payı ile markalar sıralamasında bir kademe daha yükselerek beşinci olmayı başardı.



Temmuz ayında elde ettiği beşincilik, insan odaklı yaklaşımıyla ayrışan Opel’in, Alman mühendisliği ürünü otomobilleri ile başarılı bir yıla imza atmaya hazırlandığını gösteriyor.



Opel, Ağustos ayında da yeni Corsa, yeni Astra, Crossland X, Grandland X, Insignia ve Combo modellerine cazip koşullarla sahip olma imkanı sunuyor.



Opel’in, Ağustos ayına özel avantajlı fiyatları ve iddialı finansman seçenekleri ile sunulan modelleri Opel Türkiye web sitesi üzerinden keşfedilebiliyor.