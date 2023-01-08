Opel araba modelleri 2023’te öne çıkacak! Yeni Opel fiyat listesi: Opel Crossland, Astra...

Kompakt sınıfın en çok satan modeli Astra’nın elektrikli versiyonu ilkbaharda Avrupa’da siparişe sunuluyor. Şimşek logolu Alman üretici, Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe modellerini de yakında pazara sunacak. Mayıs 2023’te ise ADAC Opel e-Rally Cup üçüncü sezonuna başlayacak. Opel Corsa-e Rally, ilk iki yılda tamamladığı yedi etkinliğin ardından 2023’te dört ülkede sekiz ralli etkinliğini daha tamamlayacak. Alman otomotiv devi Opel’in 160. yıl dönümünü kutladığı 2022 yılına altıncı nesil yeni Astra damgasını vurdu. Marka, 2023 yılında da hız kesmeden yoluna devam ederek daha da heyecan verici bir yıla imza atmayı hedefliyor. Opel’in elektrikliye geçiş hamlesi bütün hızıyla devam ederken yeni Opel Astra-e, markanın en önemli modeli olarak seneye damgasını vuracak. Mokka-e de daha güçlü motoru ve artırılmış elektrikli sürüş menzili ile Opel’in elektrikliye geçiş hamlesini desteklemeye devam edecek. Opel İngiltere adı: Vauxhall, Opel'in Birleşik Krallık ve onun eski sömürgelerindeki markasıdır.

Yeni modeller geliyor

Ayrıca 2023 yılı, markanın dinamik alt markası GSe için de önemli bir yıl olacak. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe bayilerdeki yerini alacak. Opel ayrıca elektrikli, sıfır emisyonlu ralli heyecanını gelecek sezon da devam ettirecek. Dünyanın ilk elektrikli ve tek markalı ralli kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup, Opel Corsa-e Rally ile 2023’te üçüncü sezonuna girecek.Sınıfının öncüsü olan 6. nesil Opel Astra, lansmandan kısa bir süre sonra “2022 Altın Direksiyon Ödülü’ne’’ layık görüldü. Şimdi ise Opel, Astra-e ile yeni bir çağı başlatıyor. cnnturk'ün aktardığı haberde: Yeni Opel Astra-e’nin Avrupa’da ilkbahar; Türkiye’de ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması hedefleniyor. Böylece şimşek logolu marka, kompakt sınıfın en çok satan ve en başarılı modeli olan Astra’nın ilk tamamen elektrikli versiyonunu müşterileriyle buluşturacak. Ancak bu kadarla da kalınmıyor. Beş kapılı elektrikli Astra’yı, bir Alman üreticinin ilk tamamen elektrikli station wagon modeli yeni Opel Astra Sports Tourer-e takip edecek.

156 beygir gücünde

Yeni Astra-e, kullanıcısına sıfır emisyonlu bir sürüş keyfi sunuyor. Elektrikli motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork üretiyor, aynı zamanda 170 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Enerji, 54 kWsa kapasiteli lityum-iyon bataryada depolanıyor. Yeni Astra-e, bu batarya ile WLTP normuna göre sıfır emisyonla 416 kilometreye kadar menzile ulaşıyor.Opel, yakında Mokka-e için daha fazla güç ve daha uzun menzil de sunacak. “2021 Altın Direksiyon Ödüllü’’ tamamen elektrikli model, gelecekte istek üzerine daha büyük bir batarya ile sunulacak. Mokka-e, yeni 54 kWsa bataryasıyla sıfır emisyonlu olmasının yanı sıra WLTP normuna göre 403 kilometreye kadar menzile ulaşabilecek. Bu da güncel olarak sunulan 327 km menzile kıyasla yüzde 23 artış anlamına geliyor.

GSe alt markası ana sahneye çıkıyor

Opel’in yeni dinamik alt markası Gse (Grand Sport Electric), sportif geleceğe ışık tutuyor. Elektrikli üst modeller Opel Astra GSe, Opel Astra Sports Tourer GSe ve Opel Grandland GSe yakında Avrupa’da siparişe açılacak.Yeni Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe, 165 kW/225 HP güç ve 360 Nm tork değeriyle (WLTP normuna göre yakıt tüketimi: 1,2-1,1 lt/ 100 km, CO2 emisyonları 26-25 gr/km; her ikisi için de ortalama, geçici değerler) kendi sınıfında oyunun kurallarını yeniden yazacak nitelikler ortaya koyuyor. Böylece hızlı kalkışlar kadar sportif maksimum hız da elde ediliyor. Astra ürün gamındaki GSe versiyonları aynı zamanda yüksek geri bildirim ve üstün sürüş dinamikleri sağlıyor. Direksiyon, süspansiyon ve frenler, sürücü komutlarına anında cevap veriyor. KONI FSD süspansiyon teknolojisi, hassas kullanım ve yüksek konfor özellikleri için sürüş koşullarına bağlı olarak farklı sönümleme özellikleri sağlıyor.

Elektrikli rallide öncü

Opel, ilkbahardan itibaren motorsporlarına yeniden ilham verecek. Mayıs 2023’te ADAC Opel e-Rally Cup üçüncü sezonu başlayacak. Yaklaşan yarış için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor ve Opel, başarılı geçen 2022 sezonunu tekrarlamayı umuyor. Dünya çapında ilk ve bugüne kadarki tek elektrikli tek marka ralli kupasının programı, önümüzdeki sezon için yeniden güncellenecek. Opel Corsa-e Rally, ilk iki yılda tamamladığı yedi etkinliğin ardından 2023’te dört ülkede sekiz ralli etkinliği tamamlayacak.

Ülkemizde de sıklıkla tercih edilen Opel de yeni yılda fiyat listesini zamlı güncelleyen markaların arasına girdi. f5haber'e göre: 2022 Aralık ayında en ucuz sıfır otomobil 464.900 TL iken 2023 Ocak ayında en ucuz otomobil 519.900 TL oldu. Opel'in yeni fiyat listesi cep yakıyor; En ucuzu 500 bin lirayı geçti...

OCAK 2023 OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ

Opel Corsa 1.2 75 hp benzin MT5 Elegance

Aralık fiyatı: 464.900 TL

Ocak fiyatı: 519.900 TL

Opel Corsa 1.2 100 hp benzin AT8 Edition

Aralık fiyatı: 561.900 TL

Ocak fiyatı: 622.900 TL

Opel Corsa 1.2 100 hp benzin AT8 Elegance

Aralık fiyatı: 633.900 TL

Ocak fiyatı: 665.900 TL

Opel Corsa 1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate

Aralık fiyatı: 707.900 TL

Ocak fiyatı: 754.900 TL

Opel Corsa-e 100 kW Ultimate (Elektrikli)

Aralık fiyatı: 839.900 TL

Ocak fiyatı: 849.900 TL

OCAK 2023 OPEL ASTRA FİYAT LİSTESİ

Opel Astra 1.2 130 hp benzin MT6 Edition

Aralık fiyatı: 693.900 TL

Ocak fiyatı: 728.900 TL

Opel Astra 1.2 130 hp benzin AT8 Edition

Aralık fiyatı: 823.900 TL

Ocak fiyatı: 865.900 TL

Opel Astra 1.2 130 hp benzin AT8 Elegance

Aralık fiyatı: 895.900 TL

Ocak fiyatı: 940.900 TL

Opel Astra 1.5 130 hp dizel AT8 Edition

Aralık fiyatı: 875.900 TL

Ocak fiyatı: 919.900 TL

Opel Astra 1.2 130 hp benzin AT8 GS

Aralık fiyatı: 978.900 TL

Ocak fiyatı: 1.027.900 TL

OCAK 2023 OPEL CROSSLAND FİYAT LİSTESİ

Opel Crossland 1.2 130 hp benzin MT6 Essential

Aralık fiyatı: 629.900 TL

Ocak fiyatı: 671.900 TL

Opel Crossland 1.2 130 hp benzin AT6 Essential

Aralık fiyatı: 679.900 TL

Ocak fiyatı: 715.900 TL

Opel Crossland 1.2 130 hp benzin AT6 Edition

Aralık fiyatı: 731.900 TL

Ocak fiyatı: 769.900 TL

Opel Crossland 1.2 130 hp benzin AT6 Elegance

Aralık fiyatı: 802.900 TL

Ocak fiyatı: 810.900 TL

OCAK 2023 OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

Opel Mokka 1.2 130 hp benzin AT8 Elegance

Aralık fiyatı: 870.900 TL

Ocak fiyatı: 917.900 TL

Opel Mokka 1.2 130 hp benzin AT8 GS

Aralık fiyatı: 904.900 TL

Ocak fiyatı: 954.900 TL

Opel Mokka 1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate

Aralık fiyatı: 965.900 TL

Ocak fiyatı: 1.018.900 TL

Opel Mokka-e 100 kW Ultimate (Elektrikli)

Aralık fiyatı: 909.900 TL

Ocak fiyatı: 909.900 TL

Fiat binek ve ticari araç konusunda ön plana çıkan bir otomobil markası....

Fiat ticari araçlar Doblo Cargo, Doblo Combi Standart, Doblo Combi Maxi, Fiorino Cargo, Fiorino Combi Ocak ayı güncel fiyat listesi...

Doblo Cargo Standart

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Standart

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 392.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 382.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 377.900 TLr;

Doblo Cargo Standart

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Standart Plus

Şanzıman tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 405.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 395.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 390.900 TL

Doblo Cargo Maxi Standart

Donanım: Maxi

Şanzıman tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 398.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 388.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 383.900 TL

Doblo Cargo Maxi Standart Plus

Donanım: Maxi Plus

Şanzıman tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 411.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 401.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 396.900 TL

Doblo Cargo Maxi XL

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Maxi

Şanzıman tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 407.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 397.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 392.900 TL

Doblo Cargo Maxi XL Standart Plus

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Maxi Plus

Şanzıman tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 420.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 410.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 405.900 TL

Doblo Combi Standart Easy

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 441.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 431.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 426.900 TL

Doblo Combi Standart Safeline

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Safeline

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 457.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 447.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 442.900 TL

Doblo Combi Standart Premio Plus

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Premio Plus

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 477.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 467.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 462.900 T

Doblo Combi Standart Trekking

Donanım: Trekking

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 487.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 477.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 472.900 TL

Doblo Combi Maxi Easy

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 447.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 437.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 432.900 TL

Doblo Combi Maxi Safeline

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Safeline

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 463.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 453.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 448.900 TL

Doblo Combi Maxi Premio Plus

1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Donanım: Premio Plus

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 483.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 473.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 468.900 TL

Fiorino Cargo

1.3 M.Jet 95HP E6D Final - 7" Radyo

Donanım: Standart

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 347.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 332.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 327.900 TL

Fiorino Cargo Standart Plus

1.3 M.Jet 95HP E6D Final - 7" Radyo

Donanım: Standart Plus

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 358.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 343.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 338.900 TL

Fiorino Combi Pop

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final

Donanım: Pop

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzin/LPG

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 352.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 337.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 332.900 TL

Fiorino Combi Pop

1.3 M.Jet 95HP E6D Final

Donanım: Pop

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 390.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 375.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 370.900 TL

Fiorino Combi Pop

1.4 Fire 77HP E6D Final - 7" Radyo

Donanım: Pop

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzin

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 340.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 325.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 320.900 TL

Fiorino Combi Premio

1.4 Fire 77HP E6D Final

Donanım: Premio

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzin

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 367.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 352.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 347.900 TL

Fiorino Combi Premio

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final

Donanım: Premio

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzin / LPG

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 379.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 364.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 359.900 TL

Fiorino Combi Premio

1.3 M.Jet 95HP E6D Final

Donanım: Premio

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 417.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili): 402.900 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin): 397.900 TL