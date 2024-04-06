Opel 125. yılında elektrikli ürün gamında her ihtiyaca yönelik bir araç sunuyor!

2024 yılından itibaren tüm modellerinde elektrikli bir seçenek ve 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli araçlar sunmayı hedefleyen Opel, geniş elektrikli ürün yelpazesiyle tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. Alman marka, elektrikli ürün gamında yer alan 15 modeliyle bugünün ve geleceğin elektrikli mobilite çözümlerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Opel, Türkiye'de ise bu yıl içinde mevcutta bulunan Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik'e ek Yeni Frontera başta olmak üzere dört yeni elektrikli model sunmayı planlıyor. Türkiye'de en çok elektrikli modele sahip markalardan biri olan Opel, yeni modelleriyle elektrikli pazarında vites yükseltiyor.

Opel'in elektrikli ürün gamı, çok yakında gelecek yeni hafif ticari modelleri ile geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Bu sayede, işletme sahipleri de hemen hemen her amaç için doğru modeli Opel'in ürün gamında bulabilecek. Modellerin tamamı sınıfının öncüsü ve en güncel teknolojilerle donatılan asistan sistemlerine sahip. En önemlisi de elektrikli hafif ticari araç modelleri, günlük çalışma hayatında yükleme hacminden ve kapasitesinden ödün vermiyor.

Opel, otomobil üretiminin 125. yıl dönümü olan bu sene, şimşek logosu ile istikrarlı elektrifikasyon adımlarını sürdürmeye devam edecek.

Opel Corsa ile Mokka'nın elektrikli modelleri, segmentlerinde zirveyi hedefliyor

Opel Corsa'nın son yıllarda Almanya'nın en popüler B-HB modeli olması, elbette rastlantı değil. Corsa, yenilikçi Opel Vizör'ü dahil olmak üzere kendine özgü tasarımı, beş kişiye kadar oturma alanı ve her yolculuğu daha konforlu hale getiren teknolojileriyle öne çıkıyor. Buna ek olarak, iki model de emisyonsuz sürüş keyfi olanağı sağlıyor. Yeni Corsa Elektrik, 100 kW/136 HP gücündeki motor ve 50 kWsa kapasiteli batarya seçeneği ise 354 kilometreye kadar (WLTP), şehir içindeyse 492 kilometreye kadar (WLTP) menzil sunuyor.

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Opel Corsa Elektrik'i çok kısa bir mola vererek şarj etmek de mümkün. 100kW'lık bir hızlı şarj istasyonunda batarya kapasitesinin yüzde 80'i, ortalama 25 dakika içinde şarj edilebiliyor.

Çarpıcı ve sade tasarımıyla Opel Mokka Elektrik, olağanüstü bir göz alıcılığa sahip. Bu model, 100kW/136 HP güç ve 260 Nm tork üretebilen elektrikli motora sahip ve bataryası, tüm Opel modellerinde olduğu gibi, Mokka Elektrik'te de gövde altında konumlandırılıyor. Bu sayede yolcu ya da bagaj bölümünde alan kaybı oluşmuyor ve daha iyi bir yol tutuşla, üstün bir sürüş keyfi elde ediliyor.

Sınıfının en çok tercih edilen otomobili Opel Astra, yeni neslinde de bu başarısını sürdürüyor. Diğer birçok elektrikli aracın üzerinde, 170 km/s azami sürate ulaşabilen Astra Elektrik, 418 kadar olan (WLTP) menziliyle, şarj için mola verme ihtiyacı duymadan uzun yolculuklara olanak sağlıyor.

Yeni Combo ve Zafira'nın elektrik modelleri VIP yolculuk sunuyor

Yeni Opel Combo Elektrik ve Opel Zafira Elektrik, günlük kullanım, tatil yolculukları ya da servis aracı olarak kullanım için mükemmel seçenekler arasında yer alıyor ve tüm bu olanakları, göz alıcı konfor ve maksimum güvenlik eşliğinde sağlıyor. Yeni tanıtılan iki araçta da 18 adede kadar sürüş destek sistemi bulunuyor. Bu da sürücülerin daha konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Bu sistemler arasında, yüksek çözünürlüklü 180 derecelik geri görüş kamerası, Combo için sunulan sınıfının lideri olan Intelli-Lux LED Matrix Far gibi yeni özellikler bulunuyor.

Opel’in hafif ticari araçları, yeni Combo Elektrik, Vivaro Elektrik ve Movano Elektrik, Opel'in diğer elektrikli ürün gamıyla aynı derecede etkileyici yönlere sahip. Tüm yeni gelen araçların ortak özelliği, hafif ticari araç segmentine yeni tasarımlarıyla taze bir soluk getiriyor olmaları. Her biri ilk kez karakteristik Opel Vizör marka yüzüyle sunuluyor. Daha fazla geliştirilmiş modern görünümlü kokpitlerin en önemli özellikleri arasında, kablosuz akıllı telefon entegrasyonu ile Apple CarPlay ve Android Auto destekli bilgi-eğlence sistemleri bulunuyor.

10 inç'e kadar olan renkli dokunmatik ekranlar, dikkat dağıtmayan ve kolay kullanım olanağı sunan özellikleriyle en iyi multi-medya deneyimini garanti ediyor. Ayrıca geniş çaplı en yeni teknolojiyle donatılan elektronik sürüş destek sistemleri en üst düzeyde güvenliğin garanti edilmesini sağlıyor.