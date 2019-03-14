0553 313 94 23

OPEC'in üretimi şubatta azaldı

OPEC'in ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya göre günlük 221 bin varil azalışla 30 milyon 550 bin varile geriledi

14 Mart 2019 Perşembe 15:00
OPEC'in üretimi şubatta azaldı

ANKARA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya göre günlük 221 bin varil azalarak 30 milyon 550 bin varile düştü.

OPEC'in şubat ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 160 bin varil azalarak yaklaşık 99 milyon 150 bin varil oldu.

Şubatta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 60 bin varil artışla 68 milyon 600 bin varile yükseldi.

OPEC'in ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla 221 bin varil azalarak 30 milyon 550 bin varil oldu. Böylece söz konusu dönemde OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı 30,8 seviyesine geriledi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Libya, Angola ve Ekvator Ginesi oldu.

Libya'da günlük üretim 23 bin varil artışla 906 bin varile yükseldi. Angola'da günlük ham petrol üretimi 22 bin varil artarak 1 milyon 457 bin varile, Ekvator Ginesi'nde de günlük üretim 14 bin varil artarak 126 bin varile çıktı.

Şubatta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Venezuela, Suudi Arabistan ve Irak'ta yaşandı. Venezuela'da günlük üretim 142 bin varil azalarak 1 milyon varile geriledi.

Suudi Arabistan'da günlük petrol üretimi 86 bin varil gerileyerek 10 milyon 87 bin varile, Irak'ta ise 70 bin varil azalarak 4 milyon 633 bin varile geriledi.

- Küresel petrol talebi

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 40 bin varil düşüşle günlük 99,96 milyon varile ulaşacak.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 500 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde şubatta 41 sondaj kulesi işletmeye girdi ve toplam kule sayısı 2 bin 462'ye ulaştı. Bu kulelerden 561'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:00
  1. OPEC
  2. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
  3. petrol üretimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha edildi
    1. Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha..
    2. Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu..
    3. PFDK’dan Fırat Aydınus’a 30, Yusuf..
    4. Hakkari’de silah, mühimmat ve..
    5. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    6. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    7. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    8. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    9. PFDK kararları açıklandı
    10. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    11. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
    12. Adliye inşaatı devam ediyor
    13. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
    14. Hakkari’de 8 kaçak göçmen yakalandı
    15. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
    16. Başkan Çelik, şehrin farklı..
    17. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
    18. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
    19. Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart..
    20. Komşuları üzen olay çamaşırlar..
    21. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
    22. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
    23. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
    24. Arkadaşını öldüren sanığa 6 yıl 3 ay..
    25. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
    26. PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım
    27. OPET ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na..
    28. Bilecik Ertuğrulgazi Camii’nin temeli..
    29. Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı
    30. Yaşı küçük, yüreği kocaman
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın