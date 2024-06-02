OPEC+'ın heyecanlandıran petrol hamlesi: Petrol kesintilerini 3. çeyreğe uzattı! İlgili şok kararı açıkladı

Petrol üretiminde 2024 yılında kesintiler devam edecek.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+, üretim kesintilerini uzatma konusunda anlaştı.

OPEC+, küresel talebin zayıf seyrettiği, yüksek faiz oranlarının olduğu ve rakip ABD'de üretimin arttığı bir ortamda piyasayı desteklemeyi amaçlıyor.

80 dolardan işlem görüyor

Petrol fiyatları, birçok OPEC+ üyesinin bütçelerini dengelemek için ihtiyaç duyduğu miktarın altında, varil başına 80 dolara yakın bir düzeyde işlem görüyor. En büyük petrol ithalatçısı Çin'deki yavaş talep büyümesine ilişkin endişeler fiyatları etkiledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve onun Rusya liderliğindeki müttefikleri, birlikte OPEC+ olarak biliniyor. 2022'nin sonlarından bu yana bir dizi üretim kesintisi yaptı.

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Üretimi azaltma kararı

OPEC+ üyeleri, son dönemde üretimi günde toplam 5,86 milyon varil azaltıyor.

Söz konusu grubun üyelerinin 2024 sonuna kadar geçerli olmak üzere günlük 3,6 milyon varillik kesintileri ile bazı üyelerin haziran sonunda sona erecek olan "gönüllü" günlük 2,2 milyon varillik kesintileri bulunuyor.

2025'e kadar uzatabilirler

Dördüncü çeyrek ve 2025 için kesintilere ilişkin görüşmeler devam ediyor. OPEC+, günlük 3,6 milyon varil kesintinin bir kısmını 2025'e kadar uzatabilir