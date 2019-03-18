0553 313 94 23

OPEC ve OPEC+ İzleme Komitesi toplantısı Bakü’de başladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler (OPEC+) İzleme Komitesi Azerbaycan’da bir araya geldi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:59
OPEC ve OPEC+ İzleme Komitesi toplantısı Bakü’de başladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler (OPEC+) İzleme Komitesi Azerbaycan’da bir araya geldi.


Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de ilk defa düzenlenen 13. OPEC ve OPEC+ ülkeleri İzleme Komitesi toplantısı başladı. 13’üncü Ortak İzleme Komitesi toplantısına, OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, OPEK Konferansı Başkanı, Venezüella Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi Başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez, Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih katıldı.


Toplantıya OPEC üyeleri olan Cezayir, BAE, Kuveyt, Irak, Libya, Nijerya, Kongo ve OPEC üyesi olmayan ülkeler Rusya, Kazakistan, Bahreyn ve Brunei’den bakanlar ve üst düzey heyetler katıldı.


Açılış konuşmalarını Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Ortak İzleme Komitesi Başkanı Halid Abdulaziz El-Falih, OPEK Konferansı Başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez ve OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo gerçekleştirdi.


Toplantının ardından OPEC’in piyasadaki gelişme hızının analizi ve Şubat ayındaki üretim performansına ilişkin Ortak Teknik Komisyonun raporuna dayanan sunum gerçekleştirilecek.


13. OPEC ve OPEC+ ülkeleri İzleme Komitesi toplantısının ardından basın toplantısı düzenlenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent Park projesini yerinde tanıttı
    1. Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent..
    2. İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı
    3. Güvercin hırsızları tutuklandı
    4. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
    5. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
    6. T129 Atak, Latin Amerika’ya çıkartma..
    7. Destici: "ABD ve İngiltere’nin..
    8. Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak..
    9. Vali Memiş en küçük şehit yakınını..
    10. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    11. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
    12. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
    13. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
    14. Saadet Partisi adayı, terör..
    15. Foça Belediyespor, kupasını aldı
    16. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
    17. Çocuk parkında dehşet
    18. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
    19. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
    20. Yabancıya konut satışında tarihin en..
    21. AK Parti’li Gülaçar: “Çanakkale’de..
    22. Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    23. Başkan Türel, ‘Serik’e tren geliyor’
    24. MHP’li vekilden 18 Mart Çanakkale..
    25. MHP’li Başkan adayı Bıyık’ı gören..
    26. Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle gönül..
    27. Kemal Aktaş Stadı ve Esnafspor..
    28. Aydınlı milli atlet dünya 4. oldu
    29. Başkan Alıcık, 32 aileyi daha ev..
    30. Ordu’da Çanakkale coşkusu
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!