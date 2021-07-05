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Ekonomi OPEC Bakanlar Toplantısı iptal edildi
Ekonomi

OPEC Bakanlar Toplantısı iptal edildi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 21:04:00 -
OPEC Bakanlar Toplantısı iptal edildi

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle üçüncü kez bir araya gelecekti ancak üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle toplantı gerçekleştirilemedi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun, 18. Bakanlar Toplantısı'nın iptal edildiği bildirildi. Yeni toplantı tarihinin ise ilerleyen günlerde duyurulacağı bilgisine yer verildi.

OPEC toplantısının iptalinin ardından Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 artışla 77,23 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,59 artışla 76,37 dolara ulaştı.

Çıkmaza giren görüşmeler

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, 1 Temmuz'da ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına ilişkin kararı görüşmek üzere toplanmış ancak iki gün üst üste yapılan görüşmelerde üye ülkeler arasında anlaşmaya varamaması üzerine karar toplantısı bugüne ertelenmişti.

Perşembe ve cuma günü gerçekleştirilen görüşmelerde ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılması ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması önerisi üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklenirken, görüşmeler Birleşik Arap Emirlikleri'nin "üretim kotasının artırılması" isteği nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

OPEC ülkelerinin günlük petrol üretimini artırma kararı

OPEC grubu, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almış, grubun lideri konumundaki Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu. Böylece, mayıs-temmuz döneminde grubun günlük petrol üretiminde yaklaşık 2,1 milyon varillik artışa gidilmişti.

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