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Op. Dr. Yentür:"İdrar kaçırmada ‘botoks tedavisi’ olumlu sonuçlar veriyor"

İdrar kaçıran bazı hastaların, yan etkilerinden dolayı ilaç kullanamadığını bazen de ilaca rağmen fayda göremediğini vurgulayan Op.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:08
Op. Dr. Yentür:"İdrar kaçırmada ‘botoks tedavisi’ olumlu sonuçlar veriyor"

İdrar kaçıran bazı hastaların, yan etkilerinden dolayı ilaç kullanamadığını bazen de ilaca rağmen fayda göremediğini vurgulayan Op. Dr. Serhat Yentür, “Bu hastaların tedavi olabilmesi için idrar torbası içerisine botoks uygulaması yapıyoruz. Yaklaşık 30 noktaya özel bir teknikle ve kamera ile gözlemleyerek botoks tedavisini gerçekleştiriyoruz” dedi.


Medical Park Elazığ Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Serhat Yentür, aşırı aktif mesane hastalığında olumlu sonuçlar veren botoks tedavisi hakkında bilgi verdi.


Bilgi veren Op. Dr. Serhat Yentür," İdrar torbasının içerisine lokal anestezi altında herhangi bir anestezi almadan hastalara kameralı aletle girişim yapıyoruz. İçeriden özel iğnelerle idrar torbasının 20 ile 30 ayrı noktasal enjeksiyon uyguluyoruz. Uygulamayı kamera ile gözlemleyerek yapıyoruz. Bu şekilde idrar torbasında bulunan sinir uçlarını felç ettiğimiz için buradaki kontrolsüz kasılmaları durdurmuş oluyoruz. Hastalarda yüzde 90’lara varan başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu işlemden birkaç saat sonra hastayı taburcu edebiliyoruz”diye konuştu.


Mesaneye (idrar torbası) botoks uygulamasını daha çok idrar kaçıran hastalara uyguladıklarını belirten Yentür, “İdrar torbası aşırı çalıştığı zaman istemsiz idrar kaçırma şikayetlerine yol açmaktadır. Bu hastaların bazıları ilaçlarını yan etkilerinden dolayı kullanamamakta, bazen de ilaca rağmen fayda görememektedir. Bunun dışında omurga travması yaşayan hastalar spastik dönem dediğimiz ilk dönemde idrar torbası aşırı kasıldığından ilaçlarla tedavi olamıyorlar. Bu hastaların tedavi olabilmesi için idrar torbası içerisine botoks uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama yaklaşık 9 aya kadar etkili olabiliyor. Hastalar idrar torbasındaki aşırı kasılmaya bağlı idrar kaçırmadan kurtuluyorlar”ifadelerini kullandı.


İdrar kaçırmanın kadınları daha çok etkilediğine de dikkat çeken Yentür, “İstemsiz idrar kaçırma olayı daha çok kadınlarda görülen ve kontrolsüz mesane kasılmasından kaynaklanan bir sorundur. Bu hastalar idrarının geldiğini hissettiği anda lavaboya yetişemeden idrar kaçırırlar. Bununla ilgili birçok tedavi yöntemi var. Ancak botoks uygulaması belirli merkezlerde yapılan tedavi yöntemidir. Medical Park Elazığ Hastanesi de bu tedaviyi yapan merkezlerden biri”diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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