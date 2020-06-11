Op. Dr. Muhammet Dilber: “Türkiye’nin sağlık yatırımları, pandemi sürecinde karşılığını aldı”

Kulak, burun, boğaz uzmanı Op. Dr. Muhammet Dilber, Türkiye’nin sağlık sektörüne yıllardır büyük yatırımlar yaptığını ve pandemi sürecinde gösterdiği performans ile bunun karşılığı en iyi şekilde aldığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün milyonlarca kişiye bulaştığını yüzbinlerce kişinin ölümüne yolaçtığını ve halen yayılımın devam ettiğini belirten Op. Dr. Dilber, “Bu süreçte bir çok ülkede sağlık sistemleri alt üst olmuş, enfeksiyonun yayılımını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerde yetersizlik ya da geç kalınması neticesinde ortaya üzücü tablolar ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ise diğer ülkelere nazaran devletin gerekli mercileri bununla ilgili çok doğru bir yönetim biçimi oluşturmuş, bilim kurulunun önerileri zamanında yerine getirilmiş, erken önlemler alınarak süreç çok doğru bir biçimde yönetilmiştir. Ayrıca son yıllarda sağlık alt yapısına ciddi yatırımlar yapmış olan ülkemiz bunun karşılığını pandemi sürecinde çok güzel bir şekilde almış, hastane ve yoğun bakımlarda gerek sayı ve yeterlilik gerekse eğitimli personel nitelik ve niceliği bakımından hiçbir sorun yaşamamıştır” diye konuştu.

Pandemi sürecinin diğer bir çok ülkeye göre en az hasarla atlatıldığını ve bu konuda ciddi bir başarı hikayesi yazıldığını belirten Dr. Dilber, şöyle devam etti;

“Tüm bunlar, dünyada Türkiye’de olan sağlık sistemine zaten çok iyi olan bakış açısını iyice kuvvetlendirmiş ve insanların güvenini pekiştirmiştir. Pandemi öncesinde de var olan Türkiye’den kaliteli sağlık hizmeti alma isteği daha da belirginleşmiştir. Sınırların açılmasıyla birlikte bu sürecin çok doğru yönetiminin karşılığını mutlaka alacağız ülke, millet ve tüm sağlık çalışanları adına. Pandemi sonrasında sağlık turizminde gerçek bir patlama yaşayacağımızı düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanından gelip bizlere kendisini emanet eden insanların bundan sonra da güvenlerinin kat be kat arttığını gözlemleyeceğimizi tahmin ediyorum. Dünyanın bir çok ülkesine göre sağlık sisteminin başarısı son yıllarda iyice artan yatırımlarıyla öne çıkan ülkemizde Atatürk’ün beni Türk hekimlerine emanet edin sözünü artık hep beraber daha da ileriye taşıyarak dünyada sağlık hizmeti almak isteyen tüm insanları Türk hekimlerine ve Türkiye’nin sağlam ve güvenilir sağlık sistemine emanet etmeye davet ediyoruz.”