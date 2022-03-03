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Medya Op. Dr. Kayhan Selamoğlu kimdir? Doktor Kayhan Selamoğlu nereli, branşı ne?
Medya

Op. Dr. Kayhan Selamoğlu kimdir? Doktor Kayhan Selamoğlu nereli, branşı ne?

Müge Anlı’nın Tatlı Sert programında konuk olan ve annesini göremediği için destek isteyen Doktor Kayhan Selamoğlu’nun kim olduğu, hangi branş doktoru olduğu merak ediliyor. Peki, Kayhan Selamoğlu ne doktoru?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 11:46:00 -
Op. Dr. Kayhan Selamoğlu kimdir? Doktor Kayhan Selamoğlu nereli, branşı ne?

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na konuk olan Kayhan Selamoğlu’nun kim olduğu merak edildi. Peki, Kayhan Selamoğlu kimdir?

Op. Dr. Kayhan Selamoğlu kimdir? Doktor Kayhan Selamoğlu nereli, branşı ne?

Kayhan Selamoğlu annesini dokuz aydır görmediğini, kardeşi ve babasının annesini görmesine engel olduğunu belirtti. Kayhan Selamoğlu’nun kişisel hayatı ve mesleki kariyerine ilişkin pek fazla bilgi bulunmuyor.

Tarsus Amerikan Lisesi mezunu olduğu belirtilen Kayhan Selamoğlu, 1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesi, 1996’da ise İstanbul Haseki Hastanesi Göz İhtisası’nda eğitimini tamamladı.

Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Kayhan Selamoğlu’nun ilgi alanları olarak; Göz kapağı kisti tedavisi, yenidoğan göz muayenesi, şaşılık, lazer tedavisi ve gözyaşı kanal hastalıkları gösteriliyor.

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