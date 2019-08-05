Op. Dr. Aydın: “Genital estetik, kadın psikolojisi için önemli”

MERSİN (İHA) – Kadınların genital bölgelerindeki rahatsız edici bir görüntünün psikolojik açıdan sıkıntılar doğurabileceğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nesrin Ceylan Aydın, “Genital bölgedeki kötü görüntü nedeniyle oluşan psikolojik sıkıntılar, kadınların cinsel hayatlarının yanı sıra zaman zaman evliliklerini bile olumsuz etkileyebiliyor. Genital estetik, kadının kendine olan güveninin artmasını ve karşı cinsle ilişkisinde kendisini çok daha mutlu hissetmesini sağlıyor” dedi.

Daha güzel olmak, kendini iyi hissetmek gibi nedenlerle kadınların başvurduğu estetik arayışına, son yıllarda genital estetik de eklendi. Gerek doğum gerekse de kişisel özelliklere ve yaşa bağlı olarak oluşan sarkmalar nedeniyle ‘genital estetik’ kavramı son dönemde kadınların hayatında daha fazla yer bulurken, VM Medical Park Mersin Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aydın, genital estetiğini kadın psikolojisi için önemli olduğunun altını çizdi.

Doğuştan ya da doğum sonrası oluşabiliyor

Genital estetikle ilgili bilgiler veren Aydın, doğum sonrasında veya çeşitli nedenlerle genital bölgede genişleme ve sarkmalar olabildiğini belirtti. Bazen de doğuştan ya da zaman içinde kişisel özelliklere ve yaşa bağlı sarkmalar görülebildiğine işaret eden Aydın, “Bu durum da görüntü bozukluğuna neden oluyor. Cinsel ve psikolojik hayatı önemli ölçüde etkileyen bu durum ilişki sırasında ağrı, özgüven eksikliği ve isteksizliğe yol açabiliyor. Bu sorunları ve daha fazlasını gidermek için talep edilen estetik operasyonlarda yüz güldüren sonuçlar alınıyor. Genital bölgedeki kötü görüntü nedeniyle oluşan psikolojik sıkıntılar, kadınların cinsel hayatlarının yanı sıra zaman zaman evliliklerini bile etkileyebiliyor. Genital bölgesinin estetik olarak düzgün olması, kadının kendine olan güveninin artmasını ve karşı cinsle olan ilişkisinde kendisini çok daha mutlu hissetmesini sağlıyor” diye konuştu.

En çok tercih edilen genital estetik operasyonları ile ilgili de bilgi veren Op. Dr. Aydın, bunlardan birinin labioplasti (labium estetiği) olduğunu söyledi. Aydın, "Labiumlarda doğuştan ya da zaman içinde kişisel özelliklere ve yaşa bağlı sarkmalar, uzamalar görülebilir. Bu durum görüntü bozukluğuna neden olmaktadır. Mayo, bikini giyildiğinde önde kabartı şeklinde durmasıyla rahatsızlık verebilir ya da pantolon gibi sıkı kıyafetler giyildiğinde labiumlarda sıkışma ve acı hissi oluşturabilir. Ayrıca ilişkide zorlanmaya ya da ağrılı ilişkiye neden olabilir. Basit bir operasyon ile bu uzamış, sarkmış ya da eşit olmayan dudaklar şekillendirilebilir. İçi boşalmış, gevşemiş dudaklar ise dolgunlaştırılabilir. Labioplasti sonrası hasta rahatlıkla günlük hayatına dönebilir. Ancak iyileşme süresi boyunca 4-5 hafta kadar ilişkide bulunmamak gerekir. Bu operasyon evli ya da bekar 18 yaşını geçmiş herkese uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

“Doğum sonrasındaki ameliyat kesi izleri de genital estetikle onarılıyor”

Doğum sonrasındaki ameliyat kesi izlerinin onarılmasının da genital estetikte sıkça uygulanan bir diğer yöntem olduğunu kaydeden Aydın, “Normal doğum esnasında gerekli durumlarda yapılan kesinin izleri, bazen kötü görüntüler oluşturabilir. Kesinin iyi onarılmaması, kötü dikiş teknikleri bu duruma neden olduğu gibi bazen hiç kesi olmasa da vajende oluşan yırtıkların onarılmaması veya kötü iyileşmesi de bu duruma neden olabilir. Kadınlar bu görüntüden son derece rahatsız ve mutsuz olurlar. Ayrıca vajen girişinde normalden fazla açıklık olması, sık vajinal enfeksiyonlara neden olabilir. Estetik operasyonla ilgili bölgedeki dokuların düzgün ve estetik bir şekilde onarılması mümkündür. Yarım saat süren işlem sonrasında hasta günlük hayatına hemen dönebilir. İyileşme periyodu boyunca yaklaşık 6 hafta ilişki yasağı olmaktadır” şeklinde konuştu.

Vajinoplasti yöntemine ilişkin de Aydın, şu bilgileri verdi:

“Vajinada olan genişleme, yapısal ya da doğum sonrasında meydana gelen travmalara bağlı bölgedeki kas ve yumuşak dokuların etkilenmesiyle oluşur. Vajinada genişlik hissi, ilişki sırasında çiftlerde zevkin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle en sık şikayet olan durumlardan biridir. ‘Vajinoplasti’ denilen operasyon, estetik görüntüyü ve cinsel fonksiyonları düzeltmek için yapılır. Ameliyat sırasında vajinal kanal daraltılarak, belli miktarda mukoza dokusu çıkarılır, gevşeyen kas dokusunun kılıfı dikilir ve vajina normal haline getirilir. Bu ameliyat lokal anestezi ya da hafif genel anestezi altında uygulanabilir. Ameliyat sonrasında 1-2 gün içerisinde normal yaşama dönülebilir. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığından dikişlerin alınma sorunu olmamaktadır. Cinsel yaşama dönüş ise 6 hafta sonra başlamaktadır.”