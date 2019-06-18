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Oolong çayının faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmelidir? | Uzak doğunun müthiş lezzeti

Oolong çayı yavaş yavaş ülkemizde tüketilmeye ve yararları duyuldukça popülaritesini artırmaya başladı.Peki ama bu oolong çayı nedir? Oolong çayının faydaları nelerdir? Bu çay nasıl tüketilir?

18 Haziran 2019 Salı 09:15
Oolong çayının faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmelidir? | Uzak doğunun müthiş lezzeti

Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından, diğer bitki çaylarına göre farklı tarzda kurutulur ve kimyasaldan uzak olarak elde edilir. Ana vatanı Çin olan oolong çayının faydaları oldukça fazla. Şifa bulmak isteyen her kesimin, rahatlıkla tüketebileceği bir bitki çayı.

Oolong çayının faydaları

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  • Kalp ve damar yollarında rahatlama sağlar. Kalbi korur.
  • Kolesterolün düşmesini sağlar.
  • Antioksidan bakımından oldukça zengin olduğu için vücut işleyişini dengeler.
  • Kan şekerini dengede tutar.
  • Yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.
  • Vücuttaki toksik maddelerin atılımına yardımcı olur.
  • Antiseptik ve antibakteriyel özelliği sayesinde ağız ve diş sağlığını korur. Ağız kokusu sorununu giderir.
  • Cildi canlandırır, parlatır ve irin oluşumunu engeller.

Oolong çayını kimler tüketmemeli?

 - İçeriğinde kafein bulunur. Kafeine alerjisi olan ve tüketimine dikkat edenler oolong çayı kullanmamalıdır.

 - Su kaybını artıracapı ve tksikleri suyla atacağı için, kabızlık sorunu yaşayanlar, hastalığı atlattıktan sonra tüketmelidir.

 - Herhangi bir zararı olmamasına rağmen, dikkatli olmak için, hamilelik sırasında tüketilmemelidir.

 - Fazla tüketim bütün gıdalarda olduğu gibi, her daim zararlıdır.

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Oolong çayı ne kadardır?

Oolong çayını aktarlardan temin edebilirsiniz. Paketli halde bitkisel ürünler satan gıda marketlerde de bulunabilmektedir. Çeşitli markalara göre farklılık göstermekle birlikte, 20 liradan başlayan fiyatlara sahiptir.

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Oolong çayı nasıl yapılır ve nasıl tüketilir?

1 fincan kaynar su içine, 1 tatlı kaşığı kurutulmuş oolong bitkisi atılır ve 5 - 8 dakika kaynatılır. 

2 dakika demlenmesi beklenir ve tüketilir.

Sabah içmek isteyenler; aç karnına içip, 20 dakika yemek yemediklerinde ekstra fayda göreceklerdir.

Ara öğünlerde içmek isteyenler; yemekten 5 dakika sonra tüketebilirler.

Akşam tüketmek isteyenler; yemekten önce ya da sonra farketmeksizin, saat 6'ya kadar tüketmelidirler. İçeriğinde kafein bulunduğundan dolayı, uykusuzluk yapabilir.

 

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:15
  1. Oolong çayı nasıl yapılır?
  2. Oolong çayı ne kadardır?
  3. Oolong çayı yararları
  4. Oolong çayı zararları
  5. Oolong çayı nedir
  6. Oolong çayı ne işe yarar
  7. Oolong çayı zayıflatır mı
  8. Oolong çayı faydalı mı
  9. Zayıflatan Çay
  10. zayıflamaya yardımcı çay
  11. oolong çayı nasıl tüketilir

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