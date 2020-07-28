Onyekuru'ya kötü haber! Kadroya dahil edilmedi
Sözleşmesinin sona ermesi sonrası Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru, Fransız ekibi Monaco tarafından hazırlık kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'da kulübü Monaco tarafından sezon bitmeden geri çağılan Henry Onyekuru, Fransız ekibinin Polonya'da yapacağı hazırlık kampının kadrosuna alınmadı.
Başakşehir ile Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu konuşulan Nijeryalı oyuncunun kadroda olmama nedeni için ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.