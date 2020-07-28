  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Onyekuru'ya kötü haber! Kadroya dahil edilmedi

Sözleşmesinin sona ermesi sonrası Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru, Fransız ekibi Monaco tarafından hazırlık kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 09:20:00 -
Onyekuru'ya kötü haber! Kadroya dahil edilmedi

Galatasaray'da kulübü Monaco tarafından sezon bitmeden geri çağılan Henry Onyekuru, Fransız ekibinin Polonya'da yapacağı hazırlık kampının kadrosuna alınmadı.

Başakşehir ile Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu konuşulan Nijeryalı oyuncunun kadroda olmama nedeni için ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı