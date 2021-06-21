Onurunuz batsın! Sapkınları anmaktan öteye geçemiyorlar!

Yeniakit Ankara

Terör örgütü PKK başta olmak üzere birçok terör örgütünün katliamlarına sessiz kalan, insan hakları ihlallerini görmezden gelen, milyonlarca mağdur, mazlumu hiçe sayan sözde insan hakları savunucusu Türkiye İnsan Hakları Vakfı, her seferinde sapkın LGBTİ’leri desteklemekten, anmaktan geri kalmıyor. Sapkınların sözde haftasını kutlayan Türkiye İnsan Hakları Vakfı, insan hakları gerçekten ihlal edilenlere ise 3 maymunu oynuyor.

LGBTİ sapkınlarının avukatlığına soyunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı, yaptığı paylaşımda, “Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin pek çok kararında vurguladığı üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin diğer pek çok maddesinin yanı sıra işkence yasağı başlıklı üçüncü maddesinin de ihlaline sebep verir. Siyasi iktidarın bu anlamda başta 2015’ten beri İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşüne olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde uzun yıllardır LGBTİ+’ların her türlü barışçıl eylem ve etkinliklerine yönelik tavrı ve özellikle son zamanlarda gökkuşağı bayrağına yönelik keyfi müdahale ve gözaltılar ifade, toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüklerinin yanı sıra işkence yasağının da açık ihlalidir. TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre sadece 2020 yılında kadınlar ve LGBTİ+’lar tarafından yapılmak istenen en az 18 toplantı ve gösteriye kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu en az 164 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alınmıştır. LGBTİ+ Onur Haftası kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.