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Onursuzlara bir destek de müsveddelerden! 'Aşkın rengi olmaz'

LGBTİ'ler tüm tepkilere rağmen 24-30 Haziran'da 'onur haftası' etkinlikleri düzenlemeye hazırlanırken, sanattan başka her işe müdahil olan aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu birkaç müsvedde, hazırladıkları video kliple sapkın güruha destek verdiler. 'Aşkın rengi olmaz.' diyerek onursuzlara destek olan müsveddelere GZone adlı sözde kültür dergisi öncülük etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:15
Onursuzlara bir destek de müsveddelerden! 'Aşkın rengi olmaz'

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

LGBTİ'ler 24-30 Haziran'da 'onur haftası' etkinlikleri için çağrı yapınca binlerce kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. Twitter'da 'LGBTİ Yürüyüşü Yasaklansın' hashtag'i saatlerce gündem oldu.

Sapkın gürüh tepkilere aldırış etmezken bu yılki temalarının 'Ekonomi ne ayol?' olacağını duyurarak, ekonomik kriz algısı oluşturmaya da başladı.

LGBTİ'lere yönelik tepkilere aldırış etmeyen bir grup müsvedde, onlara destek olmak amacı ile video klip çekti. GZone adlı sözde kültür dergisinin öncülüğünde çekilen video klipte müsveddeler tarafından akıl almaz ahlaksızlıklara çağrı yapıldı.

Destek klibinde; Sezen Aksu, Okay Barış, Aynur Aydın, Kalben, Hayal Köseoğlu, Aslı İnandık ve Mercan Şenel, 'aşkın rengi olmaz.' diyerek LGBTİ'lere destek verdi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:15
  1. Sezen Aksu
  2. Okay Barış
  3. Aynur Aydın
  4. Kalben
  5. Hayal Köseoğlu
  6. Aslı İnandık
  7. Mercan Şenel

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