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Onursuz ibnelerden kriz algısı: "Ekonomi ne ayol?"

Onursuz LGBT'liler, 27. İstanbul LGBTİ 'Onur Haftası'nda tema olarak 'Ekonomi ne ayol?' konusunu işleyeceklerini duyurdular.

09 Haziran 2019 Pazar 10:50
Onursuz ibnelerden kriz algısı: "Ekonomi ne ayol?"

İstanbul LGBTİ+ 'Onur' Haftası Komitesi, 'onurlarını' kutlayacakları 24- 30 Haziran tarihleri arasında 'ekonomik kriz' algısı yürüteceklerini duyurdu. Ahlaksız yaşam tarzlarına atıfta bulunan komite açıklamasında, "LGBTİ'lerin birbirine yükselmesinden daha hızlı yükselen döviz karşısında eriyen Türk Lirası ve giderek kötüleşen Türkiye ekonomisi, 7’den 70’e Türkiye’de yaşayan herkesi etkiliyor. Bu durumdan da payını en çok alan LGBTİ'ler oluyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomi üzerinden algı oluşturmaya çalışan LGBTİ 'Onur' Haftası Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada AK Parti hükümetini hedef göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kimlik ayırt etmeksizin herkesi mağdur eden bu krizin ekonomik olduğu kadar aynı zamanda politik olduğunu, kendi hayatlarımızdan biliyoruz. Yaşamımızı sürdürmek için televizyonlardan açıklanan ekonomi paketlerinden medet umamayacağımızın farkındayız. Tam da bu noktada ayakta durabilmek için nelere ihtiyacımız olduğunu konuşmak için soruyoruz: Ekonomi ne ayol?"

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:50
  1. İstanbul
  2. LGBTİ
  3. ekonomi

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