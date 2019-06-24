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Onursuz ibneler resmen duyurdu! 'Tereddütsüz yürüyoruz'

İstanbul 'Onur' Komitesi'nin organize ettiği LGBTİ'lilerin 'Onur Haftası' etkinlikleri bugün başlıyor. İzmir'de yürüyüşleri yasaklanınca taşkınlık çıkaran Lut Kavmi'nin torunları, Twitter hesabından yaptıkları son paylaşımla İstanbul'da da yasak dinlemeyeceklerini duyurdu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:34
Onursuz ibneler resmen duyurdu! 'Tereddütsüz yürüyoruz'

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Onursuz LGBTİ'liler, yasaklandıkları İzmir'de olduğu gibi İstanbul'da da taşkınlık çıkaracaklarını duyurdu. "27. İstanbul LGBTİ Onur Haftası'nın başlamasına saatler kala hazırlıklarımız son hız devam ediyor." diyen sapkın onursuzlar, "Tereddütsüz yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Valiliğin kararına meydan okudular!

İstanbul Valiliği 21 Haziran'da açıkladığı kararla Taksim Meydanı ile birlikte Bakırköy'de de LGBTİ'lilerin yapacakları yürüyüşe izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Alınan bu karara öfkelenen sapkınlar, İstanbul Valiliği'ni, 'Hükümete yaranmak istemekle.' suçlamıştı. Kendilerine 'aktivist' adı veren düzen bozucuları da arkalarına alan cinsiyetsiz sapıklar, devletin kararına meydan okuyarak yürüyeceklerini ifade etti.

İbne sevici solak medyanın desteği de arkalarında

Onursuz ibneler, valiliğin yasaklamasından sonra sosyal medya hesaplarından provokatörlük yapmaya başlayarak İstanbul'da çıkaracakları olayların duyurusunu yaptı.

Bu arada geçtiğimiz hafta İzmir'de yine 'aktivist'lerin desteği ile yürümek isteyen sapkınlara polis müdahale etmiş ve yaşanan provokasyondan sonra bazı gözaltılar olmuştu. İbne sevici solak medya, yaşanan olayları 'LGBTİ'lilere şiddet' başlıkları ile duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. LGBTİ
  4. lgbti yürüyüş

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