'Onursuz' anketçi Özkiraz! İçişleri Bakanı'na cevap yetiştirme görevin de mi var?

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AK Parti Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, masalarındaki son anket sonuçlarını paylaştı. Bakan Soylu, CHP'ye seslenerek, "Cumhuriyet Halk Partisi, ister çatla ister patla. Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15.5 puan. 2023 yılında şapka düşecek, keliniz görünecek. Benim kelim hep açıktır. Ama sizinki görülecek. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin." dedi.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından sonra sahneye 2017 referandumundan önce "Evet çıkarsa, anket işini bırakırım." diyecek kadar iddialı konuşan manipülasyoncu Kemal Özkiraz çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile "kanka"lığını ispatlayan Özkiraz, bir anket şirketinin görevi, İçişeri Bakanı'na cevap yetiştirmekmiş gibi davranarak Bakan Soylu'nun açıklamalarını hedef aldı.

Bugüne kadar kendisinin son açıkladığı anket sonucu hariç, CHP'nin AK Parti'yi geçtiğine dair hiçbir veri yokken, "Geçti ama, fark % 15 değil." diyen Özkiraz, "Aç tavuk, kendisini darı ambarında görür." dedirtti.

"Referandumdan 'evet' çıkarsa şirketimizi kapatmayı taahhüt ettik"

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 2017 yılındaki evet-hayır refendumuna giden süreçte, Halk Tv sunucusu Uğur Dündar'a bir mesaj göndermiş ve ona canlı yayında şu açıklamalarını okutmuştu:

"AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür."

Özkiraz, bu sözünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da desteklemişti

Referandum sandığından "evet" çıktıktan sonra ise YSK'ya yapılan itirazı bahane eden Özkiraz, kendisini "onursuz" ilan etmişti