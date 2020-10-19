Onurlu bir hayat için (2)

Ecdadımız da zaman zaman bu konuda doğru davranışlar sergilemiş, toplumun hangi kesiminden olursa olsun her Müslümanın bir meslek sahibi olmasını, zanaat ya da sanatın bir neviyle uğraşmasını sağlamıştır.



Eskiden bizim sultanlarımız bile meslek sahibiydi.



Eskiden bizim âlimlerimiz, bilginlerimiz bile zanaatkâr ya da sanatkâr idi.



Eskiden bizim şeyhlerimiz, pirlerimiz bir mesleği olmayanı onurlu kabul etmez, “onuru olmayanın da dergâhta dervişlikle işi olmaz” derlerdi.



Eskiden insanlar işi müderrislik olsa bile dünyalık bir işin erbabı olmamayı ayıp sayarlardı.



Kız-erkek fark etmez, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en güzel emanet “güzel ahlak ve onurluca yaşamlarını sürdürebilecekleri bir meslektir.”



Burada ümmetçe bir algıyı da yıkmamız gerektiğini söylemenin tam da yeri.



Kız evlatlarımızın eğitimi meselesi... Ailenin en önemli bireyi şüphesiz annelerdir.



Güçlü anneler güçlü aileler demektir. Akıllı, idrakli anneler akıllı, idrakli çocuklar demektir.



Ne yapıp edip bu ülkeyi “ilim ve irfan sahibi” annelerin yurduna çevirmeliyiz.



Demiyorum kadınlarımız sabahtan akşama kadar başkalarının yanında çalışsın, ailesini ihmal etsin. Bu şartlara ve ihtiyaçlara göre değişir.



Ama hem İslâmî eğitimini almış hem de meslek sahibi bir annenin özgüveni hiç kimsede olmaz. Hem meslek sahibi hem de edep ahlak timsali bir annenin büyüttüğü evlatlarıyla kimse yarışamaz. Hem evine sahip çıkan hem de gerektiğinde kimselere muhtaç olmayan bir annenin kuracağı yuva cennet bahçesidir. Bizler âlim ve müctehide bir eş olan Hazreti Aişe’nin evlatlarıyız. Bizler irfan ve hikmet sahibi tüccar bir anne olan Hazreti Hatice’nin torunlarıyız. Bizler Uhud’da babası Muhammed Aleyhisselamın peşinde küffarla savaşa giden, “ben peygamber kızıyım; nasıl olsa babam bana bakar” demeyen, zor zamanlarda yün eğirip satmak suretiyle kocası Hazreti Ali’ye destek olan Hazreti Fatıma’nın çocuklarıyız.



Evde ya da dışarıda çalışmak günah değil ibadettir. Az ya da çok bir şeyler satıp para kazanmak ayıp değil sevaptır. Zengin olmak kötü değil, fakir olmak da kötü değildir. Her hâl ve şartta namusluca üretken olmamak kötüdür. Evet, demem o ki kıymetli arkadaşlar;



Diplomalı yahut diplomasız bir meslek sahibi olmak mühim bir mesele.



Alan el değil veren el olmak güzel bir kazanım. Alnının teriyle, bedeninin gücüyle, aklının nuruyla, elinin maharetiyle, dilinin tılsımıyla, ilminin ziyasıyla, sesinin berraklığıyla, kulağının rikkatiyle şu hayata tutunup helalinden ömür geçirmek ne güzel!



İçinde doğup büyüdüğü şartlar ne olursa olsun; ağlamadan, sızlamadan, mızmızlanmadan, sabırla, metanetle onu yaratıp yeryüzüne indiren Rabb’ine tam güvenen ve tabiiki “çalışkan” olan herkesin ellerinden öpüyorum. Selamlar…