Onur Ünlü kimdir nereli ve kaç yaşında? Onur Ünlü İstanbul’un fethi

Peygamber Efendimizi’in hadisine mazhar olmak için birçok sahabi (Ebu Eyüp El Ensari) İstanbul’un fethine katılırken, ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han’a 1453’te nasip olan İstanbul’un fethine işgal diyecek kadar alçalan alçaldıkta da küçülen ve bu ülkenin ekmeğini yeyip, güzel ülkenin kuyusunu kazıp ihanet eden sözüm ona sanatçılar türedi. Bu sözde sanatçılardan biri de Onur Ünlü. Aklı kıt olan Onur Ünlü İstanbul’un fethine işgal netelemesi yapmaktan haya dahi etmedi. Peki kimdir bu Onur Ünlü? Onur Ünlü nereli? Onur Ünlü hangi filmlerin yapımcısı?

Terbiyesiz ve küstah paylaşım

Ünlü yönetmen Onur Ünlü yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. Ünlü, Instagram hesabından "Kimseye tahammül etmek zorunda değilim Kimse de bana tahammül etmek zorunda değil İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevinirim" paylaşımıyla büyük tepki çekti.

Onur Ünlü 1973 yılında İzmit'de doğdu. Senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu. 1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazmıştır. Yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta toplamıştır. 2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.

2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır.

16 Şubat 2015 tarihinde yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı Beş Kardeş dizisinin ilk bölümü Kanal D'de yayınlanmıştır.16 Mart 2015'te yayınlanan beşinci bölümünden sonra dizinin yayınına ara verildiği ve yeni bölümlerinin Haziran 2015'ten itibaren devam edeceği açıklandı.

Haziran 15'te tekrar başlayan dizi, yaptığı (özellikle 7. bölümdeki hapishane sahnesi olmak üzere) siyasi göndermeler sebebiyle kanal ile yapılan 13 bölümlük anlaşma uzatılmayarak, izlenme oranları iyi olmasına rağmen yayından kaldırıldı.

Beş Kardeş'ten sonra "Sinema işine bu filmi yapmak için girdim." dediği Kırık Kalpler Bankası (Kısaca Bankası) filmini çekti. 2015 Yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu da yazdı. Daha sonra Eflatuntv ile birlikte yaptığı kısa, komik, absürd videolar youtube üzerinden yayınlandı akabinde Görünen Adam isimli youtube dizisini çekti. Bu iki proje henüz izleyiciyle buluşmadan senaryosunu da yazdığı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filminin çekimlerine başladı.

Özellikle Kırık Kalpler Bankası filmi için Onur Ünlü takipçileri, sosyal medya üzerinden filmin çekimlerinin bitmesinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hem hâlâ vizyona girmemesinden dolayı hem de filmle ilgili herhangi bir teaser, fragman olmamasından yakınmışlardı.

Filmografisi

1999Deli YürekSenarist

Oyuncu (Umur)

Televizyon dizisi

2004İstanbul ŞahidimdirSenaristTelevizyon dizisi

2004Görünmez AdamSenaristTelevizyon dizisi

2004Kalbin ZamanıSenarist

2005Körfez AteşiSenaristTelevizyon dizisi

2005Beşinci BoyutYönetmen

Senarist

Televizyon dizisi

2006PolisYapımcı, yönetmen, senaristİlk sinema filmi Aday—Uluslararası İstanbul Film Festivali Altın Lale Ödülü

Aday—Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yönetmen Ödülü

Aday—Yeşilçam Ödülleri İlk Film Ödülü

2006Sırça KöşkSenaristTelevizyon dizisi

2007ÇocukYönetmen

Senarist

2007Kör AşıkSenaristTelevizyon filmi

2008Nerede KalmıştıkYönetmenTelevizyon dizisi

2008GaziSenaristTelevizyon dizisi

2008Büyük BuluşmaSenaristTelevizyon dizisi

2008Güneşin OğluYönetmen, senarist

2009Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan