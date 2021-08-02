Onur Büyüktopçu isyan etti: İçkileriniz batsın, defolup gidin

Sunucu Onur Büyüktopçu, Türkiye'nin seferber olduğu orman yangınlarının ardından duyarsızlık göstererek içtiği içkileri bir meziyetmiş gibi sergileyenlere isyan etti.

"Delirttiniz adamı"

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından tepkisini dile getiren Büyüktopçu, “Üç gündür zor dayandım. ‘Karışmayım’ dedim, sustum sustum sustum. Ama artık yeter, delirttiniz adamı…" dedi.

"Defolup gidin"

"Selfileriniz, içkileriniz, danslarınız, yemekleriniz batsın. Allah aşkına beni silin, engelleyin. Kendi dünyanızda mutlusunuz çünkü beter olun. Gerçekten bazı tanıyamadığım arkadaşlarım, mahalle yanarken yer aldıkları yerdeler, yazıklar olsun…" ifadelerini kullanan Büyüktopçu, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Ülke yanıyor ülke, can gidiyor, insan gidiyor, hayvanlarımız, doğamız ölüyor. Sen de hala yan koyda şampanyalar patlatıp, yat partilerinde ol. Yazmayım diye üç gündür kendimle savaştım ama artık yeter, defolup gidin.”