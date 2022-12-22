Onur Bulut transferinde flaş gelişme!

Beşiktaş’ta ara transfer için adı geçen oyunculardan biri Onur Bulut... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması sebebiyle Kayserispor’un 3 yıllık sözleşme yapmak istediği Onur Bulut’un aklı ise Beşiktaş’ta... İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş’tan haber bekliyor.

Kayserispor ısrarcı

Kariyerine İstanbul’da devam etmek isteyen Onur, Siyah-Beyazlılar’ın Kayserispor’la yaptığı temasları sonuçlandırmasını planlıyor. Ancak Kayserispor, oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemediği için sözleşme için zorluyor. Sarı-Kırmızılı ekibin ısrarı şu an için sonuç vermiş değil.

Rakam belli!

Kayserispor’da yeni başkan Ali Çamlı’nın yeni sözleşme konusunda çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Kartal, bu transferi düşük bir bedele tamamlamak istiyor ancak Kayserispor’un beklentisinin 2 milyon Euro civarı olduğu bildirildi.