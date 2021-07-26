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Gündem Onur Alp Eker ölüm sebebi | Onur Alp Eker neden öldü?
Gündem

Onur Alp Eker ölüm sebebi | Onur Alp Eker neden öldü?

Onur Alp Eker kimdir neden vefat etti? Kurban bayramının 1.günü Ankara'da kaçan kurbanlığı ararken kaybolan üç gün sona cansız bedenine ulaşılan tıp öğrencisi Onur Alp Eker7in neden vefat ettiği merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:06:00 -
Onur Alp Eker ölüm sebebi | Onur Alp Eker neden öldü?

Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kayıplara karıştı. Annesine yolu kaybettiğini söyleyen ve konum isteyen Onur Alp Eker’in üç gün sonra cansız bedeni bulundu. Milyonlar, Onur Alp Eker’in vefat sebebini araştırmaya başladı. Onur Alp Eker neden öldü?

Onur Alp Eker ölüm sebebi | Onur Alp Eker neden öldü?

Onur Alp Eker’in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Alınan bilgiye göre gencin vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı. Onur Alp Eker’in vefatının arı sokmasından mı beyin kanamasından mı kaynaklandığı Adli Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı raporla netlik kazanacak.

 

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