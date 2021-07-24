19 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Alp Eker, Ankara'da kurban bayramının 1.günü kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kayboldu. Annesinden konum isteyen ardından sarjı biten gencin iki gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Onur Alp Eker neden vefat etti?

Onur Alp Eker neden vefat etti? Onur Alp Eker'e ne oldu?

Onur Alp Eker'in ölüm sebebi merak ediliyor. Evinden 8 kilometre uzaklıkta bulunan Onur Alp Eker'in giysilerinin temiz olduğu bir yaralama izi bulunmadığı belirtiliyor. Gencin kaybolduğu bölgede evlerin ve hobi bahçelerinin bulunduğu hatta yola çok yakın bir mevkide bulunduğu ifade ediliyor. O bölgede yaşayanlar, 'Burada birinin yolunu kaybetmesi çok zor. Kimden yardım istese yardımcı olurlardı. Evler ve hobi bahçeleri var buralarda’ yorumunu yapıyor. Onur Alp Eker'in ölüm sebebi Adli Tıp'tan gelecek açıklamayla belli olacak. Ancak Eker'in kalp krizi ya da güneş çarpması sebebiyle vefat ettiği tahmin ediliyor.