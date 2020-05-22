  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı

Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi

Çankırı'da karantina süresini tamamlayan 233 kişi evlerine uğurlandı

Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 939'a yükseldi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
için kalan
Aktüel

Önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaptı, bahçe duvarından içeri girdi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için aniden direksiyon kıran otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:07:07 -
Önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaptı, bahçe duvarından içeri girdi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için aniden direksiyon kıran otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.


Cumhuriyet Mahallesi Cumhuiyet Caddesinde yaşanan olayda, 42 yaşındaki R.B’nin kullandığı 80 ABF 866 plakalı özel araç, yolda seyir halindeyken karşı yönden aniden önüne çıkan bir başka otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Yaptığı son hamle ile otomobilinin hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarından içeriye giren aracın ön camı paramparça olurken, sürücü R.B hafif yaralandı. Yaralı kadın, ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı