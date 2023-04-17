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Gündem 'Onun da sırası' gelecek diyen Bakan Akar'dan yeni açıklama
Gündem

'Onun da sırası' gelecek diyen Bakan Akar'dan yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-17 21:58:00 -
'Onun da sırası' gelecek diyen Bakan Akar'dan yeni açıklama

Milli Savunma Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Hulusi Akar, 'Vur de vuralım' sloganına verdiği 'Onun da sırası' gelecek cevabına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Hulusi Akar, Kayseri'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin, "Katıldığınız bir toplantıda konuşmanız sırasında gençlerin bir sloganı oldu. Şu anda sosyal medya başta olmak üzere çeşitli tartışmalara neden oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:

Net bir şekilde görüyoruz ki

"O gün de yaptığımız konuşmayı hatırlarsanız, orada yaptığımız çalışmada biz güçlü ve büyük bir Türkiye'den bahsediyoruz, Türkiye'nin gelişiminden bahsediyoruz, çalışmalarımızdan bahsediyoruz, terörle mücadele konusunda Mehmetçiğin başarılarından bahsediyoruz. Bu çerçevede uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapılan çalışmaları, verdiğimiz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz ve gençler de bu arada slogan atıyorlar. Zaten konuşmamızın devamında da açık ve net bir şekilde görülüyor ki biz terörle mücadeleden bahsediyoruz. Ülkemize, milletimize karşı yönelen tehdit ve tehlikelere karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyoruz. Zaten konumuzun bu olduğu çok açık ve net bir şekilde görülmekte."

Bu bir gaflettir çarpıtmadır

Bakan Akar, terörle mücadele konusu gündeme geldiğinde benzer olayları geçmişte de yaşadıklarını anlatarak, "Bu teröristlerin inlerine girdikçe, onların barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktıkça, başka yerlerden ses geliyor, içerden ses geliyor. Gerçekten bunları hayretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Maalesef bu konuda bazı bölgelerde ve bazı noktalarda bir şekilde anlayışsızlık var, bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlarından, verdiğimiz cevaplardan böyle başka manalar çıkartmak, gerçekten iyi niyetle açıklanamaz. Çünkü, olay çok açık ve net bir şekilde, başından sonuna bakıldığında görülmektedir. Bu bir gaflettir, bu bir çarpıtmadır, bu bir yanılmadır en hafif tabiriyle..." şeklinde konuştu.

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