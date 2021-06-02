Önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okulların açılış tarihi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürerken, eğitimde normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak?

Önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bizim olağan açılışımız 7 Eylül'de salgın olmasa. Önümüzdeki sürece baktığımızda yazın okul açmamız çok kolay değil. Ağustosta, temmuzda okulları açıp eğitim-öğretim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmenlerimizin de dinlenmesi lazım, çok yoruldular."