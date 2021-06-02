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Eğitim Önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okulların açılış tarihi
Eğitim

Önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okulların açılış tarihi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Yeni eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? sorusu yanıt buldu. Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk açıkladı. İşte 2021-2022 eğitim öğretim yılı okulların açılacağı tarih....

Yeniakit Publisher
2021-06-02 21:12:00 -
Önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okulların açılış tarihi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürerken, eğitimde normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak?

Önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bizim olağan açılışımız 7 Eylül'de salgın olmasa. Önümüzdeki sürece baktığımızda yazın okul açmamız çok kolay değil. Ağustosta, temmuzda okulları açıp eğitim-öğretim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmenlerimizin de dinlenmesi lazım, çok yoruldular."

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