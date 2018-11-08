Onu 'yaramaz' yapan siz olmayasınız..



1. Çocukların Her Zaman Mutlu Olmasına Çalışmak

Oysa hayat bir peri masalı değil. Gerçek hayat çok zor. Bu yüzden, çocuklarınızın günlük etkinliklerinde ve diğer insanlarla etkileşimlerinde iniş çıkışlar yaşamalarına izin verin. Bu deneyimler çocuklara hem duygularının incinebileceğini hem de düşüp dizlerini yaraladıklarında o yaraların iyileşeceğini öğretir. Böylece karakterleri gelişir ve bu, büyüyüp yetişkin olduklarında çok işlerine yarar.

2. Şikâyet Etmelerini Anlayışla Karşılamak

Bu anlaşılabilir bir şey. Bir ebeveyn, bir teyze, bir büyükanne ya da çocuk üzerinde otorite sahibi olan birisiniz. Çocuk size öğretmenini ya da bir başka otoriteyi şikâyet ederek geldiğinde eğer hikâyenin tamamını dinleyip objektif davranmak yerine hemen ışıltılı zırhınızı kuşanarak onu korumaya kalkarsanız çocuk, bir başka otoriteyi sorgulamanın iyi bir şey olduğunu düşünecektir.

Böyle durumlarda çocuğunuzun öğretmeni ya da söz konusu otoriteyle konuşmadan önce çocuğunuzun neler hissettiğini ve neler olduğunu size anlatmasını isteyin. Daha sonra onun anlattıklarına dayanarak, objektif bir şekilde onu koruma sorumluluğunuzu yerine getirin. Böylece çocuğunuz otoritelerin ciddiye alındığını ve saygı duyulması gerektiğini görecektir.

3. Öfke Krizleri Karşısında Öfkelenmek

Azarlanan bir çocuğun aksileşmesi yeterince kötüyken, sizin de aksileşmeniz halinde durum bir felakete doğru yol alabilir. Ayrıca bu şekilde, kötü bir davranışı pekiştirmiş olursunuz. Çocukları azarlarken sakin olmayı, o anda neden azarlandıklarını açıklamayı ve onlardan beklentilerinizin ne olduğunu açıklamayı unutmayın.

Eğer böyle yapmazsanız çocuklar sırf sizin onlarla kapışmanızı ve ve üzülmenizi izleme zevkini yaşamak için yaramazlıklarına devam ederler.

4. Her Şeyi Ödüllendirmek

Kahvaltı yapmak istemediklerinde kahvaltı öncesinde ya da sonrasında onları ödüllendirirseniz, bir daha ödülsüz yemek yemeyebilirler. Eğer bekledikleri ödülü alamazlarsa bunu yaramazlık yaparak dışa vururlar.

5. Çok Fazla Yardım Etmek

Çocuklara çok fazla yardım etmek çocukların tembelleşmesine sebep olabilir. Televizyonu her zaman onlar için açamayız ya da diş fırçalarının üzerine diş macunu koyamayız. Eğer buna alışırlarsa, siz onlara yardım etmek için yanlarında olmadığınızda bunu yaramazlık yaparak dışarı vururlar.

6. Hep Kazanmalarını Sağlamak

Bizimle birliktelerken her zaman kazanmalarını sağlarsak, dünyanın böyle olduğunu düşünmeye başlarlar. Oysa dünya böyle değil. Dış dünyaya çıkıp arkadaşlarıyla birlikte olduklarında ve herhangi bir oyunu, müsabakayı kaybettiklerinde, buna alışkın olmadıkları için bunu mızıkçılık yaparak dışa vururlar.

7. Yüzleşmelerden Uzak Tutmak

Eğer çok fazla yapılacak olursa, çocukları çatışmalardan ve yüzleşmelerden uzak tutmak kötü bir şeye dönüşebilir.

Bu onların çocukken oyun arkadaşlarıyla ve daha sonra yetişkin olduklarında akranlarıyla daha yumuşak ilişkiler kurmalarını sağlar.

Çocuklar zor olabilir ve onlarla çok uğraşmak gerekebilir ama yine de durumu kolaylaştırabiliriz. Onlara örnek olduğumuz ufak davranışlarımıza dikkat ederek gelecekteki huysuzluklarının önüne geçebilirsiniz..