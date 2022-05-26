Onu bırak da eriğe gel utanmaz! Şahan yeni operasyon çekerken yakalandı
Eriğin yeni çıktığı günlerde "erik çok pahalı" diye trollük yapan Şahan Gökbakar, erik ucuzlayınca sesini kesip sırayı yeni çıkan karpuza getirdi. Köpük fiyatlar üzerinden insanları tahrik etmeye kalkışan trol, operasyon çekerken enselendi.
Yeniakit.com.tr
Çektiği sinema filmleri ile milyonları cebine dolduran Şahan Gökbakar gibiler ise sosyal medyadan halktan biriymiş gibi rol kesmeyi sürdürüyor.
Üzerine vazife olmayan tüm konulara burnunu sokan Gökbakar, Türkiye'ye sığınan mülteciler üzerinden fazla prim yapamayınca soluğu meyve tezgahlarında aldı.
Eriğin yeni çıktığı günlerde "erik çok pahalı" diye trollük yapan Şahan Gökbakar, erik ucuzlayınca sesini kesip sırayı yeni çıkan karpuza getirdi.
Köpük fiyatlar üzerinden insanları tahrik etmeye kalkışan CHP yandaşı sözde oyuncu, operasyon çekerken enselendi.
Sesi soluğu kesildi!
Eriğin yeni çıktığı günlerde “Erik kilo 690 lira. Kurbanlık gibi valla... Birlikte eriğe girmek için 30 kişi arıyorum. İlgilenen varsa yazsın...” ifadelerini kullanan Gökbakar, fiyatların gerilemesi sonrası sesini kesmişti.
Yeni yeni tezgahlarda yerini alan karpuz üzerinden aklınca operasyon çeken oyuncu bozuntusu trolün, ilerleyen günlerde karpuz fiyatlarındaki normalleşme sonrası nasıl bir maske takacağı merak ediliyor.